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Havaya Türkiye imzası: Zirve İstanbul Havalimanı'nın

Türkiye havacılıkta öne çıktı. İstanbul Havalimanı, uçak trafiği ile Avrupa’da birinci, dünyada yedinci oldu.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 07:01
Havaya Türkiye imzası: Zirve İstanbul Havalimanı’nın

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeleri arasında günlük 3 bin 959 uçuş ortalaması ile 6'ncı sırada olduğunu ifade etti.

EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendiren Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 485 uçuş ile Paris Charles de Gauelle ve Amsterdam havalimanlarını geride bırakarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı statüsünü koruduğunu söyledi. Uraloğlu, "Raporda yer alan küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde 15-21 Temmuz tarihleri arasında ortalama 745 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı dünya genelinde de 7'ncisi sırada yer aldı. İstanbul Havalimanımız, Avrupa'yı dünya sıralamasında ilk sırada temsil eden havalimanı" dedi. Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın ise günlük ortalama bin 36 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanları sıralamasında 8'inci olduğunu söyledi.

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