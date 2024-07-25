Ticaret Bakanlığı ’kapı önü menü’ zorunluluğu getirmişti | İşletmeler yeni oyuna soyundu!

Bakanlık, geçtiğimiz günlerde fiyat tarifesi asma zorunluluğu getirmişti.
Yılın başında uygulamaya giren kanun ve bakanlığın sıkı denetimlerine rağmen, restoran ve kafeler yine arkadan dolanmanın yolunu buldu.
Öyle ki bazı restoranlar müşterilerine ne menü veriyor ne de kapısına tabela asıyor. Menü istendiğinde ise "Fiyatlarımız güncellendi, yeni menü basıyoruz. QR kod sisteminde sorun var" gibi bahanelerle müşterisini oyalıyor. Sipariş fiyatını bilmeyen müşteri ise gelen hesap karşısında şok geçiriyor.
"FİYATI BİLSEYDİK OTURMAZDIK"
Söz konusu menü oyunu ağırlıklı olarak balık ve kebap restoranlarında yapılıyor.
Datça'ya tatile giden bir vatandaş, restoranın menü oyununu şöyle anlatıyor:
"Arkadaşlarımızla 4 kişi Eski Datça'da bir balık restoranına gittik. Kapıda menü yoktu, içeriye girdik ve menü istedik. Bize menülerinin yenilendiğini o nedenle veremeyeceklerini, istediğimiz şeyi büfeden seçebileceğimizi söylediler. Büfede de fiyat yazmıyordu. 5 çeşit meze seçtik. Küçük bir tabak mezenin en fazla 100- 150 TL olacağını düşündük. Her bir meze tabağına 450 TL yazmışlar! Sadece mezeler 2.250 TL tutmuş. Ana yemek olarak ise alabalık istedik. Ona ne yazdılar bilmiyoruz. Birer kadeh alkol aldık. Kuver, su, meze toplam 11 bin TL hesap geldi. Şok geçirdik. Fiyatı bilseydik oturmazdık. Tadımız kaçmasın diye konuyu uzatmadık, hesabı ödedik."
"QR KOD SİSTEMİ ARIZALI"
Restoranların bir diğer oyunu ise QR kod. Masa üzerinde bulunan QR kod sistemini kapatan restoranlar, bakanlık denetimi olduğunda bunu hemen aktif hale getiriyor.
Menü ya da fiyat öğrenmek isteyen vatandaşa ise "Sistem arızalı, menüde sorun var" şeklinde dönüş yapılıyor.