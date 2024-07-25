PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı 'kapı önü menü' zorunluluğu getirmişti | İşletmeler yeni oyuna soyundu!

Ticaret Bakanlığı'nın restoran ve kafelerdeki fiyat belirleme zorunluluğunu getiren yasaya rağmen, bazı işletmelerin bu kuralı çiğnediği ve tüketicileri yanıltıcı uygulamalar yaptığı belirlendi. İşletmelerin özellikle kapıdaki tabela ile içerideki menü fiyatlarının farklı olması, QR kod sisteminin düzgün çalışmadığı bahaneleri ile müşterilerin fiyat bilgisini almasının engellediği ortaya çıktı. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, bu durumu yasal hakların kullanılması gerektiğini vurgulayarak, tüketicilere menü talep etmelerini ve fiyat farklılıklarını şikayet etmelerini önerdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 09:01 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 09:07
Ticaret Bakanlığı ’kapı önü menü’ zorunluluğu getirmişti | İşletmeler yeni oyuna soyundu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bakanlık, geçtiğimiz günlerde fiyat tarifesi asma zorunluluğu getirmişti.

Yılın başında uygulamaya giren kanun ve bakanlığın sıkı denetimlerine rağmen, restoran ve kafeler yine arkadan dolanmanın yolunu buldu.

Öyle ki bazı restoranlar müşterilerine ne menü veriyor ne de kapısına tabela asıyor. Menü istendiğinde ise "Fiyatlarımız güncellendi, yeni menü basıyoruz. QR kod sisteminde sorun var" gibi bahanelerle müşterisini oyalıyor. Sipariş fiyatını bilmeyen müşteri ise gelen hesap karşısında şok geçiriyor.


"FİYATI BİLSEYDİK OTURMAZDIK"
Söz konusu menü oyunu ağırlıklı olarak balık ve kebap restoranlarında yapılıyor.

Datça'ya tatile giden bir vatandaş, restoranın menü oyununu şöyle anlatıyor:

"Arkadaşlarımızla 4 kişi Eski Datça'da bir balık restoranına gittik. Kapıda menü yoktu, içeriye girdik ve menü istedik. Bize menülerinin yenilendiğini o nedenle veremeyeceklerini, istediğimiz şeyi büfeden seçebileceğimizi söylediler. Büfede de fiyat yazmıyordu. 5 çeşit meze seçtik. Küçük bir tabak mezenin en fazla 100- 150 TL olacağını düşündük. Her bir meze tabağına 450 TL yazmışlar! Sadece mezeler 2.250 TL tutmuş. Ana yemek olarak ise alabalık istedik. Ona ne yazdılar bilmiyoruz. Birer kadeh alkol aldık. Kuver, su, meze toplam 11 bin TL hesap geldi. Şok geçirdik. Fiyatı bilseydik oturmazdık. Tadımız kaçmasın diye konuyu uzatmadık, hesabı ödedik."


"QR KOD SİSTEMİ ARIZALI"
Restoranların bir diğer oyunu ise QR kod. Masa üzerinde bulunan QR kod sistemini kapatan restoranlar, bakanlık denetimi olduğunda bunu hemen aktif hale getiriyor.

Menü ya da fiyat öğrenmek isteyen vatandaşa ise "Sistem arızalı, menüde sorun var" şeklinde dönüş yapılıyor.

Bu sorunu yaşayan bir vatandaş, "Eşimle Kaş'ta kahvaltıya gittik. Kapıdaki menüde kişi başı kahvaltı fiyatı 700 TL yazıyordu. Kahvaltı detaylarını öğrenmek için QR kod okuttuk, bozuktu. Sorduğumuzda serpme kahvaltı, her şey var dediler. Biz de kabul ettik. İki kişi için 1.400 TL, yüzde 10 da servis ücreti dahil 1.540 TL ödeyeceğimizi düşünürken 2.100 TL hesap geldi. 'Bu ne?' diye sorduğumuzda sahanda yumurta, su, ekmek ve çay ücreti dediler. Serpme kahvaltıda çay, yumurta ekmek yoksa ne var? Biraz tartıştık, tadımız kaçmasın diye hesabı ödeyip kalktık. Sorunu Cimer'e ve şikâyet platformlarına yazdık."

"YÜZLERCE BİLDİRİM YAĞIYOR"
Bazı vatandaşlar menü ile kasa arasındaki farktan şikâyet ederken bazıları ise restoranların kaşla göz arasında aynı ürünün iki, hatta üç kez girilip bu şekilde hesabın şişirildiğinden şikâyet ediyor. Konuyla ilgili şikâyet platformlarına da yüzlerce bildirim yağıyor.

Bir vatandaş, "Bir kafeye oturdum. Menüde poğaça 40, çay 15 TL yazıyordu. Bir poğaça yedim, iki çay içtim. 70 TL hesap beklerken 90 TL çıktı. Çay 20 TL, poğaça 50 TL dediler. İtiraz ettim, 10 TL düştüler, 80 TL ödedim" diyor. Bir başka vatandaş da, "Siparişlerin hepsini üçle çarpmışlar. 3 çay içtik 9 çay, iki su içtik 6 su yazmışlar. Aman arkadaşlar fişlerinize dikkat edin, hesabınızı bilin" şeklinde rahatsızlığını sosyal medyada dile getirerek, uyarıda bulunuyor.



TABELADA FARKLI MENÜDE FARKLI FİYAT
Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, Ticaret Bakanlığı'nın restoran ve kafelerdeki fahiş fiyatla mücadele için çıkardığı yasayı hatırlatarak, "Ancak bazı işletmeler arkadan dolanmanın yolunu buluyor. Bize de bu konuyla ilgili yüzlerce şikâyet geliyor. Kapıdaki tabela ile menüdeki fiyatı farklı koyuyorlar. Bazı tüketiciler bunu fark edip şikâyet ediyor ancak bazıları görmüyor. Aynı zamanda masada QR kod oluyor ancak ürünü yazıp fiyatı yazmıyorlar. Yani siz sadece seçeceğiniz ürünü görüyorsunuz ancak ürün fiyatını bilmiyorsunuz" dedi. Tüketicilerin kesinlikle menü istemesini, menü yok diyen işletmeleri şikâyet etmesini öneren Güllü, "Bir de masada, kasada ya da tabelada farklı fiyat varsa kanunen tüketici lehine olan fiyat uygulanır. Tüketiciler böyle durumlarda haklarını arasın, tüketici hakem heyetine şikâyet etsin" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Enerjide zincirler kırıldı| Türkiye’nin enerji filosu 7’nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! ! Bakan Alparslan Bayraktar’dan çok özel açıklamalar
Kritik MGK bugün toplanıyor! İşte masadaki konu başlıkları
Türk Telekom
ABD Kongresi’nde Netanyahu’ya alkış tufanı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın o sözleri yeniden gündem oldu: Ey Amerikan devleti sen de İsrail kadar sorumlusun
Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak
Süleymaniye’yi PKK üssü yapan Talabani son çıkmazda! Ankara Yakından izliyoruz deyip baskıyı artırdı: KYB’de iç bölünme baş gösterdi
Anadolu Ajansı
Özel okulların ücreti 1 milyon lirayı aştı! Zirve Alman Lisesi’nde! Tepki yağdı: Birileri dur desin
Beşiktaş’a bir star daha! Immobile’nin yanına geliyor
2024-YKS ÖSYM TERCİH KILAVUZU VE TERCİH EKRANI AİS | Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Tercih sihirbazı yokatlas.yok.gov.tr | En düşük puanlı bölümler...
Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Bankalar ne kadar veriyor? Kimler ödemesini artırabilir? İşte maaşa göre promosyon aralığı
İbrahim Tatlıses ameliyattan çıkınca ilk isteği o oldu! Doktoru konuştu: Karşımızda adeta iki azrail vardı...
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilme kararı sonrası ulusa seslendi! Trump rövanşından neden vazgeçti? Kamala Harris’e övgü yağdırdı
Premier Lig’in yıldızına kanca! Fenerbahçe durmuyor
ABD’de utanç görüntüleri! Katil Netanyahu ABD Kongresi’nde ayakta alkışlandı | Türkiye’den sert tepki
SON DAKİKA