12, 15, 18 bin TL alabilirsiniz! Emekliye ek ödeme Garanti, Ziraat Bankası, ING, Akbank ve Finansbank’tan yapılmaya başlandı

Garanti BBVA, Ziraat Bankası, ING, Akbank ve QNB Finansbank'tan emekliye ek ödemeler yapılmaya başlandı. Emekliler bu bankalara giderek maaşlarına ek olarak 12, 15, 18 bin TL alabilirler.
Garanti BBVA, Ziraat Bankası, ING, Akbank ve QNB Finansbank'tan emekliye ek ödemeler yapılmaya başlandı. Emekliler bu bankalara giderek maaşlarına ek olarak 12, 15, 18 bin TL alabilirler.
Garanti BBVA, emekli maaşını bu bankadan alan emeklilere çeşitli promosyon avantajları sunuyor. 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon verilmektedir. Bu avantajlardan yararlanmak için 1 – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler bu fırsatlardan faydalanabilirler.
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabiliyor. Banka, promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapmaktadır. 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruların alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini ifade ediyor.
Halkbank, emekli maaşını 3 sene boyunca Halkbank aracılığı ile almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi sunmaktadır. Promosyon ödemeleri brüt maaş tutarına göre belirlenmektedir:
ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu veriyor. Emekli maaşının miktarına göre promosyonlar şu şekilde belirlenmiştir:
DenizBank, emekli maaşını 3 yıl süre ile DenizBank'tan alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon sunmaktadır. Promosyon ödemeleri emekli maaşı tutarına göre şu şekilde belirlenmiştir:
Bazı bankalar, promosyon ödemelerini daha da artırarak emeklilere cazip teklifler sunmaktadır. Özellikle bazı bankalar, ödemeleri 18 bin liranın üzerine çıkarmış durumda. Zamlı maaşların ödenmesinden sonra bu rakamların 10 bin lirayı da geçmesi beklenmektedir. Bu durum, emekliler için büyük bir avantaj sağlamakta ve bankalar arasındaki rekabeti artırmaktadır.
Fibabanka, 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapmaktadır. Promosyon tutarları maaş aralığına göre belirlenmektedir:
QNB Finansbank, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunmaktadır. Promosyon ödemeleri maaş tutarına göre şu şekilde belirlenmiştir:
Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye varan nakit emekli promosyon ve ödül fırsatı sunmaktadır. Bankaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödülü bulunmaktadır. Promosyon ödemeleri şu şekilde belirlenmiştir:
Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunmaktadır. Bu fırsat 1 Temmuz – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerlidir. Promosyon ödemeleri şu şekildedir:
Emekli promosyonları nasıl alınır?
Emekli promosyonları almak için bankaların belirlediği koşullara uymak gerekmektedir. Genellikle maaşın 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağı taahhüdü verilmelidir.
Promosyonlar her yıl değişiyor mu?
Promosyon miktarları ve koşulları bankaların yıllık politikalarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Emeklilerin güncel teklifleri takip etmeleri önerilir.
Hangi banka en yüksek emekli promosyonu veriyor?
Bazı bankalar dönemsel olarak diğerlerinden daha yüksek promosyonlar sunmaktadır. Şu anda ING ve QNB Finansbank yüksek promosyonlar sunmaktadır.
Promosyon ödemeleri peşin mi yapılıyor?
Evet, birçok banka promosyon ödemelerini peşin olarak yapmaktadır. Bu ödeme genellikle 3 yıllık taahhüt karşılığında yapılır.
Emekli promosyonlarından kimler yararlanabilir?
SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan maaş alan tüm emekliler bankaların promosyon tekliflerinden yararlanabilirler.
Promosyon almak için bankaya gidilmesi gerekiyor mu?
Çoğu banka promosyon başvurularını internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden de kabul etmektedir. Ancak detaylı bilgi almak için şubeye gitmek faydalı olabilir.