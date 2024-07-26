SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

12, 15, 18 bin TL alabilirsiniz! Emekliye ek ödeme Garanti, Ziraat Bankası, ING, Akbank ve Finansbank'tan yapılmaya başlandı

Emekli promosyonlarının alt limitleri emekli maaşlarına göre 5 bin lira ile 12 bin lira arasında değişmektedir. 10 bin TL'nin altında ölüm maaşı alanlar, 5 bin liradan az promosyon alamayacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Promosyonlar, bankaların emeklilere sunduğu önemli teşviklerden biridir ve her banka farklı oranlarda promosyon ödemesi yapmaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 16:30 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 16:30
12, 15, 18 bin TL alabilirsiniz! Emekliye ek ödeme Garanti, Ziraat Bankası, ING, Akbank ve Finansbank’tan yapılmaya başlandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Garanti BBVA, Ziraat Bankası, ING, Akbank ve QNB Finansbank'tan emekliye ek ödemeler yapılmaya başlandı. Emekliler bu bankalara giderek maaşlarına ek olarak 12, 15, 18 bin TL alabilirler.

Garanti BBVA Emekli Promosyonları

Garanti BBVA, emekli maaşını bu bankadan alan emeklilere çeşitli promosyon avantajları sunuyor. 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon verilmektedir. Bu avantajlardan yararlanmak için 1 – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler bu fırsatlardan faydalanabilirler.

Ziraat Bankası Promosyonları

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabiliyor. Banka, promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapmaktadır. 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruların alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini ifade ediyor.

Halkbank Emekli Promosyonları

Halkbank, emekli maaşını 3 sene boyunca Halkbank aracılığı ile almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi sunmaktadır. Promosyon ödemeleri brüt maaş tutarına göre belirlenmektedir:

  • 10.000 – 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
  • 15.000 – 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

ING Emekli Promosyonları

ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu veriyor. Emekli maaşının miktarına göre promosyonlar şu şekilde belirlenmiştir:

  • 10.000 TL'ye kadar (hariç) olan emeklilere 6.250 TL
  • 10.000 – 15.000 TL (hariç) arası emeklilere 10.000 TL
  • 15.000 – 20.000 TL (hariç) arası emeklilere 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri emeklilere 15.000 TL

DenizBank Emekli Promosyonları

DenizBank, emekli maaşını 3 yıl süre ile DenizBank'tan alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon sunmaktadır. Promosyon ödemeleri emekli maaşı tutarına göre şu şekilde belirlenmiştir:

  • 0 – 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL
  • 10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
  • 15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar

Bazı bankalar, promosyon ödemelerini daha da artırarak emeklilere cazip teklifler sunmaktadır. Özellikle bazı bankalar, ödemeleri 18 bin liranın üzerine çıkarmış durumda. Zamlı maaşların ödenmesinden sonra bu rakamların 10 bin lirayı da geçmesi beklenmektedir. Bu durum, emekliler için büyük bir avantaj sağlamakta ve bankalar arasındaki rekabeti artırmaktadır.

Fibabanka Emekli Promosyonları

Fibabanka, 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapmaktadır. Promosyon tutarları maaş aralığına göre belirlenmektedir:

  • 10.000 TL'ye kadar (hariç) olan emeklilere 5.000 TL
  • 10.000 – 15.000 TL (hariç) arası emeklilere 8.000 TL
  • 15.000 – 20.000 TL (hariç) arası emeklilere 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri emeklilere 12.000 TL

QNB Finansbank Emekli Promosyonları

QNB Finansbank, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunmaktadır. Promosyon ödemeleri maaş tutarına göre şu şekilde belirlenmiştir:

  • 0 – 9.999 TL arası maaş alanlar için 6.250 TL
  • 10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
  • 15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlar için 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 15.000 TL

Türkiye Finans Emekli Promosyonları

Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye varan nakit emekli promosyon ve ödül fırsatı sunmaktadır. Bankaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödülü bulunmaktadır. Promosyon ödemeleri şu şekilde belirlenmiştir:

  • 9.999 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL
  • 10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
  • 15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL

Akbank Emekli Promosyonları

Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunmaktadır. Bu fırsat 1 Temmuz – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerlidir. Promosyon ödemeleri şu şekildedir:

  • 0 – 9.999 TL arası maaş alanlara 6.250 TL
  • 10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
  • 15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL

Emekli promosyonları nasıl alınır?

Emekli promosyonları almak için bankaların belirlediği koşullara uymak gerekmektedir. Genellikle maaşın 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağı taahhüdü verilmelidir.

Promosyonlar her yıl değişiyor mu?

Promosyon miktarları ve koşulları bankaların yıllık politikalarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Emeklilerin güncel teklifleri takip etmeleri önerilir.

Hangi banka en yüksek emekli promosyonu veriyor?

Bazı bankalar dönemsel olarak diğerlerinden daha yüksek promosyonlar sunmaktadır. Şu anda ING ve QNB Finansbank yüksek promosyonlar sunmaktadır.

Promosyon ödemeleri peşin mi yapılıyor?

Evet, birçok banka promosyon ödemelerini peşin olarak yapmaktadır. Bu ödeme genellikle 3 yıllık taahhüt karşılığında yapılır.

Emekli promosyonlarından kimler yararlanabilir?

SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan maaş alan tüm emekliler bankaların promosyon tekliflerinden yararlanabilirler.

Promosyon almak için bankaya gidilmesi gerekiyor mu?

Çoğu banka promosyon başvurularını internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden de kabul etmektedir. Ancak detaylı bilgi almak için şubeye gitmek faydalı olabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Rize’de CHP’ye SGK borcu tepkisi: Vals gösterlilerine para var borç ödemeye yok! | Afet konutları teslim edildi
MSB görüntüleri yayımladı: Yunanistan ölüme itti Sahil Güvenlik kurtardı
İstanbul’da 750 milyonluk Yediemin vurgunu! İcra memuru da işin içinde çıktı! Çete çökertildi
Yunanistan’da Aksungur paniği! Gerilimin perde arkası ortaya çıktı: Geri adım attılar!
Tuğba Ekinci haddini aştı: Rezil sözler!
Fenerbahçe’den geleceğe yatırım! Transferde 19’luk yıldız sürprizi
Sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan Tunahan Yılmaz’ın son durumu nasıl? Baba Halil Yılmaz’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür muhalefete tepki
Belediyelerden 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek | Yasal düzenleme yolda! İki aşamalı plan hazır
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde sapkın LGBT propagandası
Bakan duyurdu! Terör örgütüne Gürz-2 darbesi! 4 terörist paketlendi
Düğünde terör örgütü propagandası! Türk polisi yakaladı! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul’da yağış etkili oldu: Araçlar güçlükle ilerledi
Dark Web’in zehir baronuna operasyon! Otelde yakalandı! İşte flaş detaylar
Yeni emekliye üçlü kazanç: Promosyon tutarları arttı! Kim, ne kadar alacak?
Fenerbahçe’ye Fransız kancası! Yıldız isim için devreye girdiler
SON DAKİKA