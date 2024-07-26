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TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay: Şu anda faiz indirim döngüsü değerlendirilmiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Reuters'a verdiği söyleşide şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini, indirimler başladığında da sıkı duruşun korunacağına dair kuşkuya yer bırakılmayacağını söyledi. Akçay, para politikasında gevşeme döngüsünün değerlendirilmesinin ön koşulunun aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 11:07 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 11:07
TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay: Şu anda faiz indirim döngüsü değerlendirilmiyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini ve indirimler başladığı zaman da sıkı duruşun korunacağını söyledi.

Akçay Reuters'a verdiği ilk söyleşide para politikasındaki sıkı duruşun "sabır ve kararlılıkla" sürdürüleceğini vurguladı.

Akçay, "faiz indirimi şu anda gündemimizde değil. Aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş gözlenmeden ve yakından takip ettiğimiz diğer göstergeler de buna eşlik etmeden faiz indirimi gündeme gelmeyecek" diye konuştu.

Akçay, para politikasında gevşeme döngüsünün değerlendirilmesinin "ön koşulu"nun aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş olduğunu söyledi.

Akçay, merkez bankalarının ihtiyatlı tarafta kalmaya meyilli olduklarını, tedbiri elden bırakmamaya ve "temkinli tarafta kalarak hata yapmayı yeğlemekte" olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bu durum, erken bir faiz indirimi nedeniyle yeniden canlanan enflasyon riski olabileceği gibi aşırı veya gereksiz yere uzatılmış bir sıkılaştırma sürecinin sert bir inişe yol açtığı bir durum da olabilir."

Akçay, "Türkiye'deki mevcut koşulların birinci durumda daha yüksek bir risk yaratması nedeniyle faiz indirimi şu anda gündemimizde değil" dedi.

"SIKI DURUŞTA KUŞKUYA YER BIRAKILMAYACAK"
Akçay, aylık enflasyonun ana eğiliminde, enflasyon beklentilerinde ve iç talep dengelenmesinde "kalıcı iyileşmeler" sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini söyledi.

"Her ne kadar şu anda bir faiz indirim döngüsü değerlendirilmiyor olsa da, indirimler başladığı zaman para politikasındaki sıkı duruşun korunacağına dair kuşkuya yer bırakmayacak şekilde sinyal verilerek bu süreç yönetilecektir" dedi.

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