TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay: Şu anda faiz indirim döngüsü değerlendirilmiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini ve indirimler başladığı zaman da sıkı duruşun korunacağını söyledi.

Akçay Reuters'a verdiği ilk söyleşide para politikasındaki sıkı duruşun "sabır ve kararlılıkla" sürdürüleceğini vurguladı.

Akçay, "faiz indirimi şu anda gündemimizde değil. Aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş gözlenmeden ve yakından takip ettiğimiz diğer göstergeler de buna eşlik etmeden faiz indirimi gündeme gelmeyecek" diye konuştu.

Akçay, para politikasında gevşeme döngüsünün değerlendirilmesinin "ön koşulu"nun aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş olduğunu söyledi.