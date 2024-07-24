120.000 TL’ye 27.624,75 TL kazanın! Mevduat faiz getirisi çıldırdı! Kuruşu kuruşuna hesaplandı

İş Bankası 'nın standart vadeli TL hesabı, %40 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Bu hesapla, 22.550,82 TL net kazanç elde edebilir ve vade sonunda toplamda 142.550,82 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Fibabanka 'nın Kiraz Hesap ürünü, %41,5 faiz oranı sunuyor. 120 bin TL için 23.396,48 TL net kazanç sağlayan bu hesapla, vade sonunda 143.396,48 TL'lik birikime ulaşabilirsiniz.

Enpara.com'un vadeli hesabı, %45,5 faiz oranı ile en yüksek getiriyi sunan hesaplardan biri. Bu hesap, 25.651,56 TL net kazanç sağlar ve vade sonunda toplam 145.651,56 TL'ye ulaşmanızı mümkün kılar.

Garanti BBVA 'nın E-Vadeli Hesap ürünü, %49 faiz oranı ile en yüksek faizi sunuyor. 181 gün sonunda, 27.624,75 TL net kazanç elde edebilir ve toplamda 147.624,75 TL'ye ulaşabilirsiniz.

Mevduat Faizi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Mevduat faizi, bankaların belirli bir süre için yatırılan paraya verdiği faiz oranıdır. Faiz getirisi, mevduat tutarı, faiz oranı ve vade süresi dikkate alınarak hesaplanır. Faiz hesaplamasında kullanılan formül genellikle şu şekildedir:

Faiz Getirisi = Anapara x (Faiz Oranı / 100) x (Vade Günü / 365)

Bu formülle, yatırımcılar yatırdıkları tutarın ne kadar kazanç getireceğini kolayca hesaplayabilirler.

Mevduat hesapları, yatırımcılar için birçok avantaj sunar. İlk olarak, mevduat hesapları düşük riskli yatırım araçlarıdır. Bankaların sağladığı mevduat garantileri sayesinde, yatırılan paranın güvende olması sağlanır. Ayrıca, mevduat faizleri sabit olduğu için, yatırımcılar kazançlarını önceden bilerek plan yapabilirler. Bu da finansal planlama açısından büyük bir avantajdır.