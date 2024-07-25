2.500 polis alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokulları'na 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak. Adaylar, 29 Temmuz'a kadar http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurabilecek. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokulları'nda eğitim gören ve başarılı olan adaylar polis memuru olarak atanacak.

FAKÜLTEYE DE 200 ÖĞRENCİ

Polis Akademisi bünyesinde kurulan İç Güvenlik Fakültesi de ilk öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor. Fakülteye bu yıl 200 öğrenci kabul edilecek. 5 yıllık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, Komiser Yardımcısı olarak atanacak.