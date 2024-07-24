Merkez faizi sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmedi. Merkez Bankası Başkanı Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdi. Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin bir zayıflama kaydettiği belirtilen duyuruda, "Öncü göstergeler Temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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