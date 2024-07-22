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Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, İNG, Garanti BBVA ve Akbank'a borcu olanlara müjde: Birikmiş borçlarınızı anında kapatın

Borç kapatma kredisi, birden fazla borcu daha yönetilebilir bir yapı altında toplamak ve böylece mevcut borç yükünü hafifletmek için tasarlanmış bir finansal çözümdür. Türkiye'nin önde gelen bankaları tarafından sunulan bu özel kampanya, müşterilere, çeşitli bankalarda biriken borçlarını tek bir ödeme planında birleştirme fırsatı sunarak finansal rahatlama sağlar. Bu yöntemle, borçlar tek bir çatı altında toplanır ve müşterilerin borçlarını daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda borç yükünün kontrol altına alınmasını da mümkün kılar.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 09:32 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 09:32
Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, İNG, Garanti BBVA ve Akbank’a borcu olanlara müjde: Birikmiş borçlarınızı anında kapatın

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Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, İNG, Garanti BBVA ve Akbank borç kapatma kredisi kampanyasıyla finansal destek sunuyor.

Ziraat Bankası Borç Kapatma Kredisi

Ziraat Bankası, müşterilerine uygun faiz oranları ve esnek ödeme koşulları ile borç kapatma kredisi sunmaktadır. Bu kredi türü, müşterilerin farklı bankalardaki borçlarını tek bir kredi altında toplamasına imkan tanır. Ziraat Bankası'nın sunduğu bu kampanya ile müşteriler, mevcut borçlarını kapatarak finansal yüklerini hafifletebilirler. Banka, düşük faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile müşterilerine cazip bir borç kapatma kredisi sunar.

Vakıfbank Borç Kapatma Kredisi

Vakıfbank, borç kapatma kredisi ile müşterilerine finansal rahatlık sağlamayı hedeflemektedir. Bu kredi, farklı bankalardaki borçların tek bir çatı altında toplanarak daha kolay yönetilmesini sağlar. Vakıfbank'ın sunduğu borç kapatma kredisi, düşük faiz oranları ve esnek ödeme planları ile dikkat çekmektedir. Müşteriler, bu kredi sayesinde mevcut borçlarını kapatarak tek bir bankaya ödeme yapma kolaylığına sahip olurlar.

TEB Borç Kapatma Kredisi

TEB (Türk Ekonomi Bankası), müşterilerine hoş geldin kampanyası ile cazip borç kapatma kredisi sunmaktadır. TEB'in sunduğu bu kredi, düşük faiz oranları ve avantajlı geri ödeme seçenekleri ile öne çıkmaktadır. Müşteriler, TEB borç kapatma kredisi ile mevcut borçlarını kapatarak finansal yüklerini azaltabilirler. Hoş geldin kampanyası ile TEB, yeni müşterilerine özel indirimli faiz oranları sunmaktadır.

ING Borç Kapatma Kredisi

ING Bankası, 3 ay ertelemeli kredi kampanyası ile müşterilerine borç kapatma imkanı sunmaktadır. Bu kredi türü, farklı bankalardaki borçların kapatılarak tek bir kredi altında toplanmasını sağlar. ING'nin sunduğu borç kapatma kredisi, düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme planları ile dikkat çekmektedir. Müşteriler, 3 ay ertelemeli kredi seçeneği ile borçlarını kapatarak ödemelerini erteleyebilirler.

Garanti BBVA Borç Kapatma Kredisi

Garanti BBVA, yaz kredisi kampanyası ile müşterilerine borç kapatma kredisi sunmaktadır. Bu kredi türü, düşük faiz oranları ve avantajlı geri ödeme seçenekleri ile öne çıkmaktadır. Garanti BBVA'nın sunduğu borç kapatma kredisi, farklı bankalardaki borçların tek bir çatı altında toplanmasını sağlar. Müşteriler, bu kredi ile mevcut borçlarını kapatarak finansal yüklerini hafifletebilirler.

Akbank Borç Kapatma Kredisi

Akbank, 3 ay ertelemeli kredi kampanyası ile müşterilerine borç kapatma imkanı sunmaktadır. Bu kredi türü, düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme planları ile dikkat çekmektedir. Akbank'ın sunduğu borç kapatma kredisi, farklı bankalardaki borçların tek bir çatı altında toplanmasını sağlar. Müşteriler, 3 ay ertelemeli kredi seçeneği ile borçlarını kapatarak ödemelerini erteleyebilirler.

Başvuruların Onay Süreci

Önde gelen bankaların borç kapatma kredisi kampanyaları, hızlı ve kolay başvuru süreçleri ile dikkat çekmektedir. Müşterilere anında onay imkanı sunan bu kampanyalar, belgelerin tamamlanması ve kredi notunun uygun olması durumunda hızla sonuçlanmaktadır. Başvuru sürecinde gerekli belgelerin hazırlanması ve bankaların başvuru kriterlerinin karşılanması önemlidir. Onay süreci, bankaların belirlediği kriterlere göre değişiklik gösterebilir.

Türk bankalarının güncel ihtiyaç kredisi teklifleri, faiz oranlarına ve ödeme planlarına göre sıralı şekilde:

50.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

  1. TEB - Türk Ekonomi Bankası Hoş Geldin Kampanyası

    • Faiz Oranı: %3,85
    • Aylık Taksit: 5.642,86 TL
    • Toplam Ödeme: 68.001,82 TL

  2. ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

    • Faiz Oranı: %4,29
    • Aylık Taksit: 5.826,33 TL
    • Toplam Ödeme: 70.165,96 TL

  3. Garanti BBVA Yaz Kredisi

    • Faiz Oranı: %4,34
    • Aylık Taksit: 5.847,36 TL
    • Toplam Ödeme: 70.455,82 TL

  4. Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

    • Faiz Oranı: %4,39
    • Aylık Taksit: 5.868,43 TL
    • Toplam Ödeme: 70.708,66 TL

  1. Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi

    • Faiz Oranı: %4,42
    • Aylık Taksit: 5.881,08 TL
    • Toplam Ödeme: 70.860,46 TL

  2. Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

    • Faiz Oranı: %4,54
    • Aylık Taksit: 5.931,85 TL
    • Toplam Ödeme: 71.432,20 TL

  3. VakıfBank İhtiyaç Kredisi

    • Faiz Oranı: %4,95
    • Aylık Taksit: 6.106,89 TL
    • Toplam Ödeme: 73.532,68 TL

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