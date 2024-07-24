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İstanbulkart indirimli öğrenci kartı yaş sınırı var mı? 30 yaş üstü öğrenci akbili kaç TL, kaç para? Yeni düzenleme ile...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, toplu taşıma kullanımında öğrencilere yönelik önemli bir karar aldı. Temmuz ayı olağan toplantılarının üçüncüsünde alınan kararla, İstanbul Kart yönetmeliği kapsamında öğrenci tanımı değiştirildi ve öğrenci indiriminden yararlanma yaş sınırı 30 olarak belirlendi. Bu yeni düzenleme, toplu taşıma kullanan öğrenciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Peki, 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 08:46 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 08:59
İstanbulkart indirimli öğrenci kartı yaş sınırı var mı? 30 yaş üstü öğrenci akbili kaç TL, kaç para? Yeni düzenleme ile...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantılarının üçüncüsünde önemli bir karara imza attı. Toplu taşıma kullanımında öğrencilere yönelik yeni bir düzenleme getirildi. İşte detaylar...

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR?

30 yaş üstü öğrencilere, tam karta oranla yüzde 10 indirim, aylık abonman ücretinde ise yüzde 82 indirim sağlanacak. Yönetmeliğe '30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır' şeklinde revizyon yapıldı.

İSTANBULKART YENİ DÜZENLEME DETAYLARI

Yaş Sınırı: 30 yaşından gün almış öğrenciler.

İndirim Oranı: Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinde %10 indirim.

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