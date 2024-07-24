İstanbulkart indirimli öğrenci kartı yaş sınırı var mı? 30 yaş üstü öğrenci akbili kaç TL, kaç para? Yeni düzenleme ile...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantılarının üçüncüsünde önemli bir karara imza attı. Toplu taşıma kullanımında öğrencilere yönelik yeni bir düzenleme getirildi. İşte detaylar...

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR?

30 yaş üstü öğrencilere, tam karta oranla yüzde 10 indirim, aylık abonman ücretinde ise yüzde 82 indirim sağlanacak. Yönetmeliğe '30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır' şeklinde revizyon yapıldı.