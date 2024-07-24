Krip’two | Türkiye kripto işlem hacminde dünyada ikinci oldu!

Dünya kripto piyasasının nabzı tutuldu. Kripto odaklı haber ve veri platformu Coinwire, 6 borsanın verilerini kullanarak küresel kripto alım satım işlemlerine yönelik bir rapor yayınladı. Rapora göre, 2024'ün ilk yarısında küresel kripto alım satım hacmi, 108 trilyon dolarla 2022 yılındaki seviyesinin yüzde 90 üzerinde kalmayı başardı. ABD, en yüksek işlem hacminin görüldüğü ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye de dünyanın en yüksek hacimli kripto işlemi yapılan ülkeleri sıralamasında ikinciliğe yerleşti. Raporda, 2024'ün ilk yarısında Türkiye'deki kripto işlem hacminin 1 trilyon doları aştığı ifade edildi.

İŞLEM DEĞERİNDE AVRUPA BİRİNCİ

Yine Türkiye'de kripto yatırımcılarının kişi başı düşen aylık ortalama yatırımının bin 352 dolar seviyesinde hesaplandığı belirtildi. Rapor, Avrupa'nın küresel işlem değerinin yüzde 37.32'sini oluşturarak, kripto ticaretinde lider konumda olduğunu vurguladı. Asya'nın aldığı pay ise yüzde 36.17 olarak açıklandı. Türkiye, küresel kripto alım satım hacmi bakımından ABD'den sonra ikinci sıraya yerleşerek Asya ve Avrupa'nın kriptodaki liderliğine katkıda bulundu. Başka bir raporda da İstanbul'un küresel çapta 'Kriptoya hazır şehirler' listesine dahil olduğu görüldü.