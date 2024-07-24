PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Krip'two | Türkiye kripto işlem hacminde dünyada ikinci oldu!

Küresel kripto alım satım hacmi yılın ilk yarısında 108 trilyon doları buldu. İlk sırayı 2 trilyon dolarlık hacimle ABD alırken; Türkiye dünyanın en çok kripto alım satımı yapılan ikinci ülkesi oldu... Raporda, Türkiye'de kripto işlem hacminin 1 trilyon doları aştığı belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
Krip’two | Türkiye kripto işlem hacminde dünyada ikinci oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dünya kripto piyasasının nabzı tutuldu. Kripto odaklı haber ve veri platformu Coinwire, 6 borsanın verilerini kullanarak küresel kripto alım satım işlemlerine yönelik bir rapor yayınladı. Rapora göre, 2024'ün ilk yarısında küresel kripto alım satım hacmi, 108 trilyon dolarla 2022 yılındaki seviyesinin yüzde 90 üzerinde kalmayı başardı. ABD, en yüksek işlem hacminin görüldüğü ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye de dünyanın en yüksek hacimli kripto işlemi yapılan ülkeleri sıralamasında ikinciliğe yerleşti. Raporda, 2024'ün ilk yarısında Türkiye'deki kripto işlem hacminin 1 trilyon doları aştığı ifade edildi.

İŞLEM DEĞERİNDE AVRUPA BİRİNCİ
Yine Türkiye'de kripto yatırımcılarının kişi başı düşen aylık ortalama yatırımının bin 352 dolar seviyesinde hesaplandığı belirtildi. Rapor, Avrupa'nın küresel işlem değerinin yüzde 37.32'sini oluşturarak, kripto ticaretinde lider konumda olduğunu vurguladı. Asya'nın aldığı pay ise yüzde 36.17 olarak açıklandı. Türkiye, küresel kripto alım satım hacmi bakımından ABD'den sonra ikinci sıraya yerleşerek Asya ve Avrupa'nın kriptodaki liderliğine katkıda bulundu. Başka bir raporda da İstanbul'un küresel çapta 'Kriptoya hazır şehirler' listesine dahil olduğu görüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren düzenleme komisyonda kabul edildi
Oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Türk Telekom
EMEKLİYE 24.000 TL | Bankaların kampanyaları hareketlendi! En çok promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, ING, Akbank...
ÖDEMELERDE SIRA BAĞ-KUR’LUDA! 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaba yatacak! İşte tahsis numarasına göre ödeme tarihleri...
Irak’tan PKKya karşı adım: Resmi yazışmalarda yasaklı örgüt ifadesi kullanılacak
Kanarya deplasmanda avantajı kaptı! FC Lugano 3-4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU-GOLLER ÖZET
Joe Biden 6 gün sonra ilk kez görüntülendi! ABD’de gözler tarihi açıklamada: Bu işi bitireceğim
Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor
Trump suikastından sonra hedef tahtası olmuştu! Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti | ’’Onun yüzünden kurşun yedim’’
Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK toplantısı sona erdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Son dakika: Hamas ve El Fetih anlaştı: İlk tebrik Türkiye’den! İmza atıldı ABD, İsrail ve BAE’nin gizli toplantısı ifşa oldu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte ekonomistlerden ilk yorum
Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor
Kamala Harris’in siyonist kocası: Harris seçilirse ilk Yahudi ‘Fist Gentlemen’ olacak! Beyaz Saray’da İsrail lobisi
SON DAKİKA