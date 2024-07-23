Memurun izin hesabı değişti | Resmi tatil yıllık izinden düşmeyecek

Kamu Denetçiliği Kurumu 'nun (KDK) girişimi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki görüşmeler sonrasında milyonlarca memuru sevindirecek bir karar çıktı.

TATİL SÜRESİ İZİNDEN DÜŞMEYECEK

Buna göre, resmi tatil süresi yıllık izinden düşlemeyecek.

Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda defterdarlık uzmanı olarak çalışan bir kişi, KDK'ya başvurarak 24 Nisan- 5 Mayıs tarihinde kullanmış olduğu 12 günlük yıllık izin içinde 1 Mayıs resmi tatil gününün idarece görmezden gelinerek yıllık izninden düşüldüğünü bildirdi.