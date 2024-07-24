Emekliye 24 bin TL | Bankaların kampanyaları hareketlendi

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı banka promosyonunda fırsatlar artarak devam ediyor. Temmuz zammıyla yenilenen maaşlar pek çok emekliye bir üst maaş diliminin promosyonundan yararlanma yolunu açarken, bankaların kampanyaları da hareketlendi.

ŞARTSIZ ARTIRAN DA VAR

Emeklilere 24 bin liraya varan ödeme alma fırsatı ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçtiğimiz Nisan ayında bankalarla yenilediği protokoller kapsamında emeklilere, dul ve yetimlere 3 yıllık dönem için 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarıyla daha da fazlasını vadediyor. Hiç şartsız 15 bin liraya varan promosyon veren bankalar bulunuyor. Bazı bankalar da emekli yakınını getirme, kartla belli tutarda harcama yapma ve otomatik ödeme talimatı verme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. Emeklilere 24 bin liraya varan ödeme yolunu açıyor.

KİM, NE KADAR VERİYOR?

Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları ve emeklilere yönelik kampanyaları şöyle...

■ AKBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira veriyor. Buna ilaveten her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para imkanı sunuyor.

■ ALBARAKA TÜRK: Maaşa göre sırasıyla 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira ödüyor. 2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.000, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira ek ödül fırsatı var.

■ DENİZBANK: Maaşa göre promosyon tutarları 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira seviyesinde bulunuyor.

■ FİBABANKA: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira veriyor.

■ GARANTİ BBVA: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira ödüyor.

■ HALKBANK: Maaşa göre bankadaki promosyon tutarları 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

■ ING: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira veriyor. Ayrıca 3 adet ve üzerinde verilecek her otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 lira ödüyor.

■ İŞ BANKASI: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon imkanı var.

■ ŞEKERBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira veren bankalardan.

■ QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira veriyor. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim sunuyor.

■ TEB: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira ödüyor.

■ TÜRKİYE FİNANS: Maaşa göre promosyon tutarları 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira veriyor.

■ YAPI KREDİ: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira veriyor. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 1.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül imkanı sunuyor.

■ ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon veriyor.

■ ZİRAAT KATILIM: Maaşa göre promosyon tutarları 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

■ VAKIFBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca maaşını bankaya taşıyıp emekli bankomat ve kredi kartıyla harcama yapanlara toplamda aylık 1.000, 12 ayda 12.000 liraya varan nakit ödeme fırsatı sunuyor. Emekli bankomat kartı ile aylık en fazla 500, yine kredi kartı ile aylık en fazla 500 lira nakit ödeme hakkı kazanılıyor. Kart bazında yapılan alışverişlerin toplamının 500 lira ve üstünde olması durumunda en fazla 500; 500 liradan düşük olması durumunda ise yapılan alışveriş toplamı kadar nakit ödeme yansıtılıyor.

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