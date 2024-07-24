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Yatırımcı hisseye koştu

Bu yılın ilk yarısında yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme pay senedinde görüldü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
Yatırımcı hisseye koştu

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Yurt içi yerleşiklerin 2023 yılı sonunda 2.6 trilyon lira olan pay senedi varlıkları, bu yılın ilk yarısında yüzde 42.3 artarak Haziran 2024 itibarıyla 3 trilyon 699 milyar liraya yükseldi. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki artış yıllık bazda ise yüzde 91.1 oranında gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin pay senedi varlıkları da bu yılın ilk yarısında yüzde 46 büyüyerek 2 trilyon 274 milyar liraya ulaştı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) verilerine göre; 2023 sonunda 22 trilyon 608 milyar lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, 6 ayda yüzde 15.4 büyüyerek, bu yıl Haziran ayı sonu itibarıyla 26 trilyon 9 milyar liraya yükseldi. Bu yılın ilk yarısında yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme pay senedinin ardından özel eurobond varlıklarında yaşandı. Bu yılın ilk yarısında yerli yatırımcıların özel eurobond varlıkları yüzde 38.3 artarak 604.5 milyar liraya, kamu eurobond varlıkları ise yüzde 11.9 artarak 1 trilyon 645 milyar liraya çıktı.

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