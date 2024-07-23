Bodrum’daki otel fiyatları yaz mevsimine damga vurdu! Oda fiyatlarını indirdiler

Bodrum bu yıl da yine fiyatlarıyla yaz mevsimine damgasını vurdu. Sezona astronomik fiyatlarla başlayan Bodrum'daki oteller, yerli turist gelmeyince oda ücretlerini yeniden gözden geçirdi.

Bazı oteller yüzde 50'lere varan fiyat indirimi yaptı. Tüketiciler ise bu kararın geç alınmasını eleştirdi. "Fiyatları başta bu kadar yüksek belirlemeselerdi. Sezon sonuna yaklaşıyoruz. Biraz geç kalınmadı mı" yorumları yapıldı. Normalde Bodrum'da Temmuz- Ağustos aylarında yüzde 60'lara yakın otel doluluk oranını iç pazarın oluşturduğunu söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, "Ancak bu dönemde bu tablo yok. Otellerde boşluk var" dedi.

YÜZDE 20 DARALMA

İç pazarda yüzde 20'den fazla daralma olduğunu söyleyen Mustafa Demir, "Oteller fiyat indirimine gitti. Özellikle Temmuz'un ikinci yarısından başlayarak, Ağustos'un ilk iki haftası dahil yüzde 50'lere yakın indirim yapan otellerimiz var. Pahalı satamadıkları için indirime gidildi" diye konuştu. Bodrum merkezde şu anda bin 500-2 bin liraya oda ücreti olduğunu belirten Demir, "İç pazarda sezon uzamaz çünkü 9 Eylül'de okullar açılacak. İç pazarımız Eylül 15 deyince bitiyor" ifadesini kullandı.