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Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 23-26 Temmuz 2024 şirket duyuruları... Dct Trading halka arz tarihi!

Yatırımcılar için önemli bir not olarak, halka arz sürecinde hisse başına belirlenen fiyat 18 TL olarak açıklandı. DCT Trading, enerji sektöründeki güçlü konumu ve yenilikçi projeleri ile dikkat çekiyor. Şirket yetkilileri, halka arzdan elde edilecek gelirin yeni projelere ve AR-GE çalışmalarına aktarılacağını belirtti. İşte halka arz takvimi...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 08:05 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 08:06
Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 23-26 Temmuz 2024 şirket duyuruları... Dct Trading halka arz tarihi!

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DCT Trading, 2024 yılının en merakla beklenen halka arzlarından birini gerçekleştireceğini duyurdu. Şirket, 24 Temmuz 2024 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Halka arz sürecinde yatırımcılara 10 milyon adet hisse sunulacak. DCT Trading CEO'su, bu adımın şirketin büyüme stratejisinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Yatırımcılar, şirketin gelecek vaat eden projelerine ortak olma fırsatını yakalayacak.

TASLAK HALKA ARZ TAKVİMİ

Şirket Adı
Empa Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Ticaret A.Ş.
(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş.
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.
Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.
Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Uçak Tekstil Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Enda Enerji Holding A.Ş.
Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.
Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Destek Finans Faktoring A.Ş.
Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.
(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
GFS Holding A.Ş.
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

UYARI: Bu listede yer alan taslak halka arzlar, etrafta çıkan söylentilere ve şirket duyurularına dayanmaktadır. Yatırım tavsiyesi değildir ve taslak halka arzlar henüz netleşmemiştir.

DCT TRADING HALKA ARZI NE ZAMAN?

Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Dct Trading halka arzı, 25-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında eşit dağıtım olarak gerçekleşecek.

DCT TRADING HİSSE FİYATI NE KADAR?

Dct Trading halka arzının büyüklüğü 525 milyon TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 28,85 olarak belirlenirken hisse fiyatı 14,00 TL'den satışa sunulacak

DCT TRADING KAÇ LOT DAĞITACAK?

Firma toplamda 37 milyon 500 lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şu şekilde;

- 1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (476 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (350 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (280 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (238 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (196 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (168 TL).
- 3.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (154 TL).
- 3.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (140 TL).

DCT TRADING HANGİ BANKALARDA VAR?

DCT Trading'in halka arzında aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görev alacak. DCT Trading hissesi Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve yatırım kuruluşlarından alınabilecek.

DCT TRADING KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

DCT Trading'in şirket paylarının katılım endeksine uygun olduğu belirtildi.

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