Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 23-26 Temmuz 2024 şirket duyuruları... Dct Trading halka arz tarihi!

|Empa Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
|Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Ticaret A.Ş.
|(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
|Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş.
|Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
|Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.
|Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim A.Ş.
|Cem Zeytin A.Ş.
|Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.
|Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş.
|Uçak Tekstil Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.
|Alcas Metal Sanayi A.Ş.
|Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Yeşil Global Enerji A.Ş.
|Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
|Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.
|Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
|Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.
|Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
|Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
|Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
|Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
|Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
|Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
|Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.
|Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
|Enda Enerji Holding A.Ş.
|Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.
|Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
|Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.
|Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
|Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
|Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
|Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
|Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.
|Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|Destek Finans Faktoring A.Ş.
|Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
|Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.
|(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.
|Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
|Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
|Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
|Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|GFS Holding A.Ş.
|Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
|(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
|Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
|Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
|Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
|Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
|Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
|Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
|Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
|(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
|Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
|Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
|Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.