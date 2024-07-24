Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 23-26 Temmuz 2024 şirket duyuruları... Dct Trading halka arz tarihi!

DCT TRADING HİSSE FİYATI NE KADAR?

Dct Trading halka arzının büyüklüğü 525 milyon TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 28,85 olarak belirlenirken hisse fiyatı 14,00 TL'den satışa sunulacak

DCT TRADING KAÇ LOT DAĞITACAK?

Firma toplamda 37 milyon 500 lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şu şekilde;

- 1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (476 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (350 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (280 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (238 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (196 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (168 TL).

- 3.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (154 TL).

- 3.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (140 TL).