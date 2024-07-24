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Başkan Erdoğan kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmesini yorumladı:Türkiye doğru yolda hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Türk ekonomisindeki gelişmeleri görmezden gelmeye son verdi. Moody's, Fitch ve Standard & Poor's gibi kuruluşlar, peş peşe Türkiye'nin uzun vadeli sürdürülebilir büyüme potansiyeline dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Moody's "B3" olan Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırarak "B1"e çıkarttı. Bu gelişmeler, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güvenini artırırken, Başkan Erdoğan'da konuya ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Tam 11 yıl sonra gelen bu not artırımı, esasen Türkiye için çok geç kalmış bir adımdı. Peki bunlar yeterli mi? Elbette değil. Türkiye'nin ekonomik kapasitesinin bu oranların çok çok üzerinde olduğunu gayet iyi biliyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 18:01 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 15:13
Başkan Erdoğan kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmesini yorumladı:Türkiye doğru yolda hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankalarının, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatları nedeniyle başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere önemli bölgesel pazarlarda varlıklarını büyütmek için güçlü bir iştah gösterdiğini bildirdi.

Türkiye'nin kredi notuna ilişkin Moody's'den de cuma günü artış kararı gelmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan.Başkan Recep Tayyip Erdoğan.

"GEÇ KALINMIŞ BİR ADIMDI"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımını ve olumlu yöndeki raporlarını değerlendirdi.

Başkan Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türk ekonomisiyle ilgili daha objektif değerlendirmeler yaptığına vurgu yaparak, "Bir kredi derecelendirme kuruluşunun geçen hafta kredi notumuzu iki kademe birden artırması bunun en son örneğidir. Tam 11 yıl sonra gelen bu not artırımı esasen Türkiye için çok geç kalmış bir adımdı. Orta Vadeli Program'ın olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Enflasyonda en kötü tabloyu geride bıraktığımıza inanıyoruz.Türkiye'nin ekonomik kapasitesinin bu oranların çok çok üzerinde olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kredi derecelendirme şirketleri adaletli davrandıkça inşallah bu notlar da hak ettiğimiz seviyelere çıkacaktır. Şunu çok net vurgulamak isterim: Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Türkiye doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.Daha önce nasıl enflasyonu tek haneye indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız. Bunu AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan başka yapabilecek kimse de yoktur." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTLARINDA VE RAPORLARINDA SON DURUM NE?
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, pek çok Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankasının Türkiye, Mısır ve Hindistan'da banka satın almak istediği kaydedildi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, "KİK bankaları, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatlarının çekiciliğiyle başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere büyük bölgesel pazarlarda varlıklarını büyütmek için güçlü bir iştah gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

''BANKA SEKTÖRÜNÜN BÜYÜMESİ İÇİN DAHA BÜYÜK BİR POTANSİYEL''

Dış büyümenin, bazı KİK bankalarının iş modellerini çeşitlendirme ve karlılığı artırma stratejisinin bir parçası olduğuna inanıldığı vurgulanan açıklamada, bu bankaların sermayeyi hızlı büyüyen pazarlara dağıtarak, kendi iç pazarlarındaki zayıf büyümeyi telafi edebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, Türkiye, Mısır ve Hindistan'ın KİK'ten çok daha büyük nüfusa ve banka sektörünün büyümesi için daha büyük potansiyele sahip olduğu aktarıldı.

'TÜRK EKONOMİSİNDEKİ İYİLEŞME GETİRİLERİ ARTIRABİLİR'

Raporda, Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türkiye'de büyüme isteğinin geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından makroekonomik politika değişikliğinden bu yana arttığı ifade edildi.

Bu değişiklik, dış finansman baskılarını ve makro ve finansal istikrar risklerini azalttı ve yakın zamanda Fitch'in Türk bankacılık sektörü görünümünü 'iyileşiyor' olarak revize etti. Fitch, Türk enflasyonunun 2023'teki %65'ten 2025'te ortalama %23'e düşmesini ve Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının muhtemelen 2027'den itibaren Türk iştirakleri için hiperenflasyon raporlamasını kullanmayı bırakacağını öngörüyor. Daha fazla Türk lirası istikrarıyla birlikte, bu Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türkiye operasyonlarından elde ettikleri getirileri artırabilir.

KİK bankalarının kendi bölgeleri dışındaki ana faaliyet alanının bu yılın ilk çeyreği sonunda yaklaşık 150 milyar dolar varlığa sahip oldukları Türkiye ve Mısır'daki iştirakleri olduğu belirtilen açıklamada, bu pazarlar büyümenin ana odağı olsa da özellikle Hindistan ile güçlü ve büyüyen finansal ve ticari bağları olan Birleşik Arap Emirlikleri bankalarının Hindistan'a ilgisinin de arttığı kaydedildi.

MOODY'S NOT ARTIRIMINA GİTMİŞTİ
Standard & Poor's (S&P) en son Mayıs 2024, Fitch Ratings'in ise Mart 2024'te yükseltme kararı aldığı Türkiye'nin kredi notunda Moody's'den de cuma günü artış kararı gelmişti.

Moody's "B3" olan Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırarak "B1"e çıkartmıştı.

Moody's'den yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasının kredibilitesini hızla artırdığı ve bunun da Türk Lirası'na olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olduğu aktarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin "Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody's görünümü pozitif olarak korudu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

POZİTİF SEYİR MERKEZ KARARINA DA YANSIDI
23 Temmuz Salı günü açıklanan faiz kararına ekonomideki bu olumlu seyrin yansıdığı görüldü.

Merkez Bankası Başkanı Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdi.

Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin bir zayıflama kaydettiği belirtilen duyuruda, "Öncü göstergeler Temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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