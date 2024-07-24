Başkan Erdoğan kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmesini yorumladı:Türkiye doğru yolda hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankalarının, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatları nedeniyle başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere önemli bölgesel pazarlarda varlıklarını büyütmek için güçlü bir iştah gösterdiğini bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan.

"GEÇ KALINMIŞ BİR ADIMDI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımını ve olumlu yöndeki raporlarını değerlendirdi.

Başkan Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türk ekonomisiyle ilgili daha objektif değerlendirmeler yaptığına vurgu yaparak, "Bir kredi derecelendirme kuruluşunun geçen hafta kredi notumuzu iki kademe birden artırması bunun en son örneğidir. Tam 11 yıl sonra gelen bu not artırımı esasen Türkiye için çok geç kalmış bir adımdı. Orta Vadeli Program'ın olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Enflasyonda en kötü tabloyu geride bıraktığımıza inanıyoruz.Türkiye'nin ekonomik kapasitesinin bu oranların çok çok üzerinde olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kredi derecelendirme şirketleri adaletli davrandıkça inşallah bu notlar da hak ettiğimiz seviyelere çıkacaktır. Şunu çok net vurgulamak isterim: Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Türkiye doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.Daha önce nasıl enflasyonu tek haneye indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız. Bunu AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan başka yapabilecek kimse de yoktur." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTLARINDA VE RAPORLARINDA SON DURUM NE?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, pek çok Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankasının Türkiye, Mısır ve Hindistan'da banka satın almak istediği kaydedildi.