Altın fiyatlarında geliyor gelmekte olan! İslam Memiş yapılması gerekeni söyledi! 1 gram bile altınınız varsa...

Altın fiyatlarında yaşanan son rekor yükselişler sonrası, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara çok özel tavsiyelerde bulundu.
Altın fiyatlarında yaşanan son rekor yükselişler sonrası, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara çok özel tavsiyelerde bulundu.
İSLAM MEMİŞ UYARDI
Altın fiyatlarında yaşanan son rekor yükselişler sonrası, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara çok özel tavsiyelerde bulundu. Kendi YouTube kanalında 21 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, altın yatırımcılarına özellikle satmamaları gerektiğini belirterek tek bir şartta satış yapılabileceğini vurguladı.
İslam Memiş, sık sık yaptığı 'satmayın' uyarısını yineleyerek, altın yatırımcılarının sadece ev veya araba alacaklarsa satış yapmaları gerektiğini ifade etti. Bu dönemde altın satılmaması gerektiğinin altını çizen Memiş, yatırımcıların piyasadaki hareketleri dikkatle izlemeleri ve ani spekülatif hareketlerden kaçınmaları gerektiğini söyledi. Kararların, uzun vadeli finansal hedefler ve risk toleransları doğrultusunda alınması gerektiğini belirtti.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 23 Temmuz 2024 günü A Haber'e yapğtığı son açıklamada ise altın fiyatlarının önümüzdeki birkaç gün stabil seyredeceğini ve durgunluk yaşayacağını ifade etti. Ancak yükselişin kaçınılmaz olduğunu ve yaşanan durgunluk döneminden sonra yeni fiyatların görülebileceğini de ekledi.
21 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada da Memiş, gram altının temmuz ayında rekor seviyelere ulaşacağını öngördüğünü belirtti. Ayrıca, ons altının piyasa fiyatlarının da 2400-2450 dolar aralığında işlem gördüğünü ve 2350 dolarlık destek seviyesine ulaşmadan önce fiyatların kademeli olarak çeşitli seviyeleri test edebileceğini söyledi.
İslam Memiş, altın piyasasında güçlü bir duruşun sürdüğünü ve yıl sonuna doğru 2600 dolar, ardından 3000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördüğünü paylaştı. Bu beklenti, altın yatırımcıları için potansiyel büyüme fırsatlarını işaret ediyor.
Memiş, altın yatırımcılarına şu ifadeleri kullandı:
Memiş, konut piyasasında yaşanacak olası gelişmelere de dikkat çekerek şunları ekledi:
Gram Altın (TL/Gr)
22 Ayar Bilezik
Altın (ONS)
Altın ($/kg)
Altın (Euro/kg)
Cumhuriyet Altını
Yarım Altın
Çeyrek Altın
Reşat Altını
Kulplu Reşat Altını
22 Ayar Altın (TL/Gr)
18 Ayar Altın (TL/Gr)
14 Ayar Altın (TL/Gr)
Kapalıçarşı Ziynet 2.5
Kapalıçarşı Beşli Altın
Gremse Altın
Ata Altın
Tam Altın
Külçe Altın ($)
Has Altın
Hamit Altın