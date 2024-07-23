Tüketiciyi aldatan reklamlara ceza

Reklam Kurulu, yılın 7 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle işletmelere 148 milyon 783 bin 980 liralık idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kurul, yılın 7 ayında gündemine gelen bin 64 dosya hakkında değerlendirmede bulundu, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 927 dosya için ceza uyguladı. Reklam Kurulu, Temmuz ayı toplantısında da ele aldığı 133 dosyadan 116'sını mevzuata aykırı buldu ve 21 milyon 350 bin 201 lira idari para cezası verdi.