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Tatil planı yaparken mağdur olmayın!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, tatil planı yapanları dolandırıcılara karşı uyardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 07:01
Tatil planı yaparken mağdur olmayın!

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, tatil planı yapanları dolandırıcılara karşı uyardı. Tatil satın alınan web sayfasının adres çubuğundaki ismin dikkatlice kontrol edilmesi gerektiğini belirten Bağlıkaya, "Zira dolandırıcılar herhangi bir tur şirketinin sayfasını kopyalayıp adres çubuğundaki bölümde küçük bir harf değişikliği yapmak suretiyle benzer bir domain adı ve sayfa tasarımıyla sahte bir site oluşturabiliyor" dedi.

Dolandırıcıların, izlerinin sürülmesini kolaylaştırması nedeniyle çoğunlukla sabit telefon numarası kullanmadığını anlatan Bağlıkaya, şöyle konuştu: "Görüşme ve yazışmalarını genelde WhatsApp üzerinden gerçekleştirerek sahte rezervasyon işlemi sürecini tamamlamaktalar. Rezervasyon yapıldığında ödeme, seyahat acentelerinin kurumsal IBAN'ına yapılır. Ancak acente olmayan kişiler ödemeleri şahsi IBAN'larına almak suretiyle mağduriyete yol açıyor. Sosyal medya hesaplarında kullanıcı adlarının sıklıkla değişmiş olması da olası dolandırıcılığa işaret ediyor."

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