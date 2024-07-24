PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Sıra Bağ-Kur’luda

Emeklilere Temmuz aylıkları birbiri ardına yatırılıyor. Bağ-Kur emeklilerine ödemeler yarın başlıyor. Yeni taban aylık farkı ise yasa çıktıktan sonra yatırılacak...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
Sıra Bağ-Kur’luda

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Temmuz ayı zam oranı yüzde 24.73 çıkan emeklilere, maaş ödemeleri devam ediyor. SSK emeklilerinde geçen hafta başlayan ödemeler bu hafta Cuma günü tamamlanacak. Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemeleri de yarın başlıyor. Milyonlarca Bağ-Kur emeklisi, 25-28 Temmuz tarihleri arasında Temmuz aylıklarını hesabında görecek.

EN ÇOK 2 BİN 500 TL
12 bin 500 lira taban aylık henüz yürürlüğe girmediği için, maaş ödemeleri yüzde 24.73 zam ve 10 bin lira düzenlemesi kapsamında yapılıyor. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında olanlara 10 bin lira, bu tutarı aşanlara ise yüzde 24.73 zam hesabıyla ortaya çıkan tutar yatırılıyor. Yeni taban aylık yasası hayata geçtikten sonra, bu kişilerden Temmuz zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 liranın altında olanlara fark ödemesi yapılacak. 12 bin 500 liradan bu ay yatırılan tutar düşülecek, aradaki fark emekliye ödenecek. Kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 10 bin lira ve altında kalanlara yani hesabına 10 bin lira yatırılanlara 2 bin 500 lira fark verilecek. Temmuz zammıyla ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin 500 lira olana 2 bin, 11 bin lira olana bin 500, 11 bin 500 lira olana bin, 12 bin lira olana da 500 lira fark ödemesi yapılacak. Bu emekliler Ağustos aylıklarını da 12 bin 500 lira taban aylığa göre alacak.

FARK NE KADAR?
Örneğin; kök aylığı 9 bin 500 olan bir emekli 380 lira ek ödeme ve 640 lira tutarında '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 24.73 zamla 11 bin 849 lira 35 kuruşa, ek ödemesi 473,97 liraya ulaştı. Bu emekliye bu ay 12 bin 323 lira 32 kuruş yatırılıyor. Yeni taban aylık düzenlemesinin hayata geçmesiyle bu emeklinin aylık ödemesi 12 bin 500 liraya çıkacak. Emekliye Temmuz ayı için 176,68 lira fark verilecek.

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren düzenleme komisyonda kabul edildi
Oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Türk Telekom
EMEKLİYE 24.000 TL | Bankaların kampanyaları hareketlendi! En çok promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, ING, Akbank...
ÖDEMELERDE SIRA BAĞ-KUR’LUDA! 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaba yatacak! İşte tahsis numarasına göre ödeme tarihleri...
Irak’tan PKKya karşı adım: Resmi yazışmalarda yasaklı örgüt ifadesi kullanılacak
Kanarya deplasmanda avantajı kaptı! FC Lugano 3-4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU-GOLLER ÖZET
Joe Biden 6 gün sonra ilk kez görüntülendi! ABD’de gözler tarihi açıklamada: Bu işi bitireceğim
Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor
Trump suikastından sonra hedef tahtası olmuştu! Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti | ’’Onun yüzünden kurşun yedim’’
Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK toplantısı sona erdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Son dakika: Hamas ve El Fetih anlaştı: İlk tebrik Türkiye’den! İmza atıldı ABD, İsrail ve BAE’nin gizli toplantısı ifşa oldu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte ekonomistlerden ilk yorum
Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor
Kamala Harris’in siyonist kocası: Harris seçilirse ilk Yahudi ‘Fist Gentlemen’ olacak! Beyaz Saray’da İsrail lobisi
SON DAKİKA