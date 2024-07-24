Sıra Bağ-Kur’luda

Temmuz ayı zam oranı yüzde 24.73 çıkan emeklilere, maaş ödemeleri devam ediyor. SSK emeklilerinde geçen hafta başlayan ödemeler bu hafta Cuma günü tamamlanacak. Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemeleri de yarın başlıyor. Milyonlarca Bağ-Kur emeklisi, 25-28 Temmuz tarihleri arasında Temmuz aylıklarını hesabında görecek.

EN ÇOK 2 BİN 500 TL

12 bin 500 lira taban aylık henüz yürürlüğe girmediği için, maaş ödemeleri yüzde 24.73 zam ve 10 bin lira düzenlemesi kapsamında yapılıyor. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında olanlara 10 bin lira, bu tutarı aşanlara ise yüzde 24.73 zam hesabıyla ortaya çıkan tutar yatırılıyor. Yeni taban aylık yasası hayata geçtikten sonra, bu kişilerden Temmuz zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 liranın altında olanlara fark ödemesi yapılacak. 12 bin 500 liradan bu ay yatırılan tutar düşülecek, aradaki fark emekliye ödenecek. Kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 10 bin lira ve altında kalanlara yani hesabına 10 bin lira yatırılanlara 2 bin 500 lira fark verilecek. Temmuz zammıyla ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin 500 lira olana 2 bin, 11 bin lira olana bin 500, 11 bin 500 lira olana bin, 12 bin lira olana da 500 lira fark ödemesi yapılacak. Bu emekliler Ağustos aylıklarını da 12 bin 500 lira taban aylığa göre alacak.

FARK NE KADAR?

Örneğin; kök aylığı 9 bin 500 olan bir emekli 380 lira ek ödeme ve 640 lira tutarında '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 24.73 zamla 11 bin 849 lira 35 kuruşa, ek ödemesi 473,97 liraya ulaştı. Bu emekliye bu ay 12 bin 323 lira 32 kuruş yatırılıyor. Yeni taban aylık düzenlemesinin hayata geçmesiyle bu emeklinin aylık ödemesi 12 bin 500 liraya çıkacak. Emekliye Temmuz ayı için 176,68 lira fark verilecek.

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