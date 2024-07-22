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Türkiye'den Irak'a elektrik ihracatı yeniden başladı! Kalkınma Yolu aynı zamanda bir 'Enerji Yolu'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, dün itibarıyla Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladığını bildirdi. Sosyal medya hesabı X üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bayraktar, "Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık. Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolu'nu aynı zamanda bir 'Enerji Yolu' olarak da tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 14:50 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 14:50
Türkiye’den Irak’a elektrik ihracatı yeniden başladı! Kalkınma Yolu aynı zamanda bir ’Enerji Yolu’

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, dün itibarıyla Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladığını bildirdi.

İŞBİRLİKLERİ KRİTİK ZİYARETTE MASAYA YATIRILMIŞTI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a gerçekleştirdiği ziyarete eşlik eden Bayraktar'ın, Bağdat ve Erbil temasları kapsamında muhataplarıyla olası işbirliklerini masaya yatırdığı kaydedildi.

Ziyaretten 3 ay sonra iki ülkenin enerji alanında yeni bir adım attığına işaret edilen açıklamada, 3 yıllık aradan sonra Irak'a elektrik ihracatının başladığı, Türkiye-Irak arasında mevcut 400 kV Cizre - Kasek Enterkonneksiyon hattı üzerinden Irak'a azami 300 megavata kadar elektrik sağlanacağı aktarıldı.


KALKINMA YOLU AYNI ZAMANDA ENERJİ YOLU OLACAK
Sosyal medya hesabı X üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bayraktar, "Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık. Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolu'nu aynı zamanda bir 'Enerji Yolu' olarak da tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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