Türkiye’den Irak’a elektrik ihracatı yeniden başladı! Kalkınma Yolu aynı zamanda bir ’Enerji Yolu’



KALKINMA YOLU AYNI ZAMANDA ENERJİ YOLU OLACAK

Sosyal medya hesabı X üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bayraktar, "Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık. Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolu'nu aynı zamanda bir 'Enerji Yolu' olarak da tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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