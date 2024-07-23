Emekliye zam farkı için takvim hazır! SGK tarihi duyurdu: 2.4 milyona ödeme yapılıyor | En az 2.846 TL

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, 2. grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında, 3. grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı ödenecek. Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar lira olacak.



EN AZ 2.846 TL FARK

Yüzde 19.31'lik Temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 14 bin 741 lira 51 kuruştan 17 bin lira 566 bin 10 kuruşa çıktı. En düşük maaşta 2 bin 846 lira 59 kuruş artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 2 bin 846 lira 59 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 8 bin 539 lira 77 kuruş ödeme yapılacak.

EMEKLİLERİN FARK TABLOSU

Müsteşar (1/1)

Önceki maaş: 53.597,54

Yüzde 19.31 zamlı: 63.947,22

Zam farkı: 10.349,68

Genel müdür (1/1)

Önceki maaş: 47.437,25

Yüzde 19.31 zamlı: 56.597,38

Zam farkı: 9.160,13