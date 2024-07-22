Başvurmayan milyonlarca tapu sahibi hakkını kaybedecek! Son 3 aya girildi

Şufa Hakkı ve Feragatname Şufa hakkı, hisseli tapuya sahip olan kişilere, diğer hissedarların paylarını öncelikli olarak satın alma hakkı tanır. Hissedarın diğer hissedarlara haber vermeden yaptığı satış için itiraz hakkı bulunmakta olup, tapunun devrinin iptal edilmesi mümkündür. Hisseli tapu satışında, bu payı alan kişi mağdur olmamak adına diğer hissedarlardan yazılı feragatname almalıdır. Feragatname alınmadığında, ön alım talepli dava açılabilir ve bu davanın süresi satış tarihinden itibaren 2 yıldır.

Şufa Süresi ve Davaların Açılması Hisseli tapuda şufa hakkı bulunduğu için, hisse sahipleri bu haklarını kullanarak diğer hissedarların paylarını öncelikli olarak satın alabilirler. Ancak bu hak, belirli süreler içinde kullanılmalıdır. Hisseli tapu üçüncü bir kişiye satıldığında ve bu satış işlemi noter üzerinden hissedarlara bildirildiğinde, paydaşlar bu bildirimi aldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde ön alım talepli dava açmalıdır.

Süre içinde açılmayan davalarda ön alım hakkı ortadan kalkar. Yine hisseli tapuda diğer hissedarlardan habersiz yapılan satışlarda 2 yıl içerisinde ön alım talepli dava açma sınırı bulunmakta olup, bu sürede dava açılmaması durumunda ön alım hakkı düşer.

Hisseli Tapu Sahiplerine Yönelik Kritik Uyarılar Birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren tapu sahiplerine yönelik kritik uyarılar, hak kaybı yaşamamaları için önemlidir. Yasal süreler içinde başvuru yapmazlarsa, haklarını kaybedebilirler. Bu nedenle, hisseli tapu sahipleri, taşınmazın satışı ve yönetimi konusunda dikkatli olmalı ve yasal süreçleri takip etmelidir.