Antalya’ya Avrupalılar geliyor

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Avrupa pazarı tekrar canlandı. Antalya'da yüksek bir sezon yaşıyoruz. Şampiyona sonrası Temmuz'un ikinci haftası itibarıyla doluluklarımız yüzde 90'ın üzerine çıktı. Antalya'da bu yıl 1 milyon gurbetçinin tatil yapmasını bekliyoruz" dedi. Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz da Alman iş dünyasının şampiyona sürecinde tatili ertelediğine işaret ederek, şunları söyledi: "Almanlar çoğunlukta olmak üzere birçok Avrupalı tatillerini biraz erteledi. Temmuz'da daha hareketli bir Avrupa pazarı görüyoruz. Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Avrupa'dan büyük potansiyel bekliyoruz."

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