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Bugün ons, gram, çeyrek, yarım, tam, ata lira, ata beşli, gremse altın fiyatları ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 26 TEMMUZ 2024

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 553 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki artışa paralel olarak 2 bin 554 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,47 üstünde 2 bin 546 liradan tamamladı. Peki bugün ons, gram, çeyrek, yarım, tam, ata lira, ata beşli, gremse altın fiyatları ne kadar?

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 09:32 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 09:33
Bugün ons, gram, çeyrek, yarım, tam, ata lira, ata beşli, gremse altın fiyatları ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 26 TEMMUZ 2024

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Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,36 artışla 2 bin 553 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 256 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 960 liradan satılıyor. Analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmeler ve ABD tahvil piyasasının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtiyor. Bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 390 dolar seviyesinin destek, 2 bin 430 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Ons Fiyatı Yükselmeye Devam Ediyor

Altının ons fiyatı, dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,52 üstünde 2 bin 409 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,29 artışla 2 bin 416 dolardan işlem görüyor.

İslam Memiş'ten Uyarılar

Finans analisti İslam Memiş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı uyarıların ardından şimdi de 3. Dünya Savaşı'nın çanlarının çalabileceğini belirtti. Memiş, iç piyasalar için olumlu bir hafta öngörürken, dış piyasalarda gergin bir süreç beklediğini dile getirdi. Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi, iç piyasalarda olumlu bir hava estirirken, dış piyasalarda ise İsrail'in Yemen'e saldırısı gibi gerginliklerin takip edileceğini belirtti.

Küresel Piyasalarda Belirsizlikler

Memiş, Ortadoğu'da suların ısındığını ve İsrail'in bölgesel savaş istediğini dile getirdi. Eğer İsrail'in planı devam ederse küresel piyasalarda çarşı pazarın karışacağını ve resmen 3. Dünya Savaşı'nın çanlarının çalacağını belirtti. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi gibi siyasi belirsizliklerin de piyasalarda yeni fiyatlamalara neden olabileceğini söyledi. Kripto para piyasasında işlem yapanlar için de dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Altın ve Gümüş Alımları İçin Fırsatlar

İslam Memiş, bu haftanın borsa yatırımcıları ve altın ile gümüş alımı yapanlar için yüz güldüren bir hafta olmasını beklediğini söyledi. Ons altının geçtiğimiz haftaki düzeltme hareketlerinden sonra bu hafta tepki alımlarının gelmesini bekleyen Memiş, 2 bin 455 dolar seviyelerini test edebileceğini ancak bu seviyelerden yeniden satış gelebileceğini öngörüyor. Bu nedenle, 2 bin 380-2 bin 480 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyor.

26 Temmuz 2024 Kapalıçarşı Altın Fiyatları

Altın Fiyatları Güne Hareketli Başladı

Altın piyasasında bugün çeşitli türlerdeki altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izlediği gözlemleniyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı, 2 bin 523 liradan 2 bin 523,43 liraya yüzde 0,63 oranında bir artış gösterdi.

Farklı Altın Türlerinde Güncel Fiyatlar

22 Ayar Bilezik, 2 bin 326,52 liradan işlem görürken, Altının ons fiyatı 2 bin 368,52 dolardan 2 bin 368,99 dolara yüzde 0,19 artış gösterdi. Dolar bazında altının kilogram fiyatı ise 75 bin 843 dolardan 75 bin 856 dolara yükseldi. Euro bazında altının kilogram fiyatı ise 82 bin 406 dolardan 82 bin 420 dolara çıktı.

Cumhuriyet Altını ve Diğer Türler

Cumhuriyet altını, 16 bin 602 liradan 16 bin 825 liraya yüzde 0,38'lik bir artış gösterdi. Yarım altın 8 bin 314 liradan 8 bin 438 liraya yükseldi. Aynı şekilde, çeyrek altın fiyatı 4 bin 144 liradan 4 bin 223 liraya çıktı. Reşat altını, 16 bin 634,47 liradan 16 bin 857,95 liraya yüzde 0,58 artarken, kulplu Reşat altını ise 16 bin 636,69 liradan 16 bin 860,20 liraya yüzde 0,59 artış kaydetti.

Fiyatlar Anlık Olarak Değişiyor

22 ayar altının gram fiyatı 2 bin 325,93 liradan 2 bin 467,43 liraya yüzde 0,39 oranında artış gösterdi. 18 ayar altının gram fiyatı ise 1 bin 841,85 liradan 1 bin 842,10 liraya yüzde 0,63 yükseldi. 14 ayar altının gram fiyatı da 1 bin 372,57 liradan 1 bin 807,97 liraya çıktı.

Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekerken, piyasadaki dalgalanmalar yatırım kararlarını etkileyebilir. Analistler, küresel ekonomik gelişmelerin ve özellikle ABD tahvil piyasasındaki hareketlerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olduğunu belirtiyorlar.

Canlı Altın Fiyatları

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