Bugün ons, gram, çeyrek, yarım, tam, ata lira, ata beşli, gremse altın fiyatları ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 26 TEMMUZ 2024

Fiyatlar Anlık Olarak Değişiyor

22 ayar altının gram fiyatı 2 bin 325,93 liradan 2 bin 467,43 liraya yüzde 0,39 oranında artış gösterdi. 18 ayar altının gram fiyatı ise 1 bin 841,85 liradan 1 bin 842,10 liraya yüzde 0,63 yükseldi. 14 ayar altının gram fiyatı da 1 bin 372,57 liradan 1 bin 807,97 liraya çıktı.

Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekerken, piyasadaki dalgalanmalar yatırım kararlarını etkileyebilir. Analistler, küresel ekonomik gelişmelerin ve özellikle ABD tahvil piyasasındaki hareketlerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olduğunu belirtiyorlar.

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