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Türk savunma sanayisi rekorlarla 'saha'ya çıkacak

SAHA EXPO, bin 200’ün üzerinde firmanın katılımıyla 22-26 Ekim’de kapılarını açacak. 150 binden fazla ziyaretçinin beklendiği fuarda, 1 milyar doları aşkın iş hacmi hedefleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:59
Türk savunma sanayisi rekorlarla ’saha’ya çıkacak

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İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, bu yıl 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

HEDEF 1 MİLYAR $
SAHA EXPO, bin 200'ün üzerinde firmanın katılımıyla düzenlenecek. Uluslararası ilginin yüksek olduğu SAHA EXPO, önemli global anlaşmalara zemin hazırlayacak; yerli üreticileri, teknolojileri dünyanın ihtiyacı olan alıcılarla buluşturacak. Önceki fuarda 78 bini aşkın profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan SAHA EXPO'da, bu yıl 90 bin metrekarelik alanda 150 binden fazla profesyonel ziyaretçi hedefleniyor. SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, "Bin 200'den fazla katılımcı firma, 500'den fazla resmi ve ticari delegasyon, 150 bin ziyaretçi, 25 bin B2B görüşme ve fuar esnasında gerçekleştirilecek imza törenleri ile ihracat ağırlıklı 1 milyar doların üzerinde ekonomik değer rakamlarına ulaşmayı öngörüyoruz. Savunma ve havacılık sanayiimizin rekorlara koştuğu bir ortamda SAHA EXPO olarak yeni rekorlara imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

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