46-53 yaşla müthiş emeklilik jesti! SGK SSK gün hizmet birikim gün tablosuna revize!

Erken emeklilik, birçok çalışanın hedeflediği ve hayalini kurduğu bir süreç olarak ön plana çıkıyor. Bu sürecin yönetilmesinde en önemli etkenlerden biri ise sigorta başlangıç tarihi. İş hayatına ilk adım atılan ve sosyal güvenlik primi ödemeye başlanan bu tarih, emeklilik koşullarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Sigorta başlangıcı, kişinin emeklilik şartlarını doğrudan etkileyen bir faktör olup, erken emeklilik sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlayan temel unsurlardan biridir.