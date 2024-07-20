Fırsatçılığa geçit yok! Ticaret Bakanlığı ekipleri market ve restoranları denetledi

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, market ve restoran başta olmak üzere fiyat ve stokçuluk denetimleri yapıldığını belirterek, "Temmuz ayı içinde 6 bin 498 firma denetledik. Bu firmalarda toplam 85 bin 464 ürünü inceledi arkadaşlarımız. Yaptığımız bu incelemelerde toplam 9 bin 751 ürünle ilgili mevzuata aykırılık tespit ettik. Bu ürünlerde tespit ettiğimiz aykırılıklara idari işlem tesis ettik. Bunların karşılığı yaklaşık olarak 34 milyon 254 bin 454 liraya tekabül ediyor." dedi.





Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'un tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakıldı. Ayrıca manav reyonundaki meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyatı bilgisi Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Ümraniye'de yapılan denetimler sırasında AA muhabirine, hem 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamındaki yönetmelikler doğrultusunda hem de 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında haksız fiyat, stokçuluk alanlarında denetimlerin sürdüğünü söyledi.