2 milyon TL aylık 14 bin 191 TL taksitle verilmeye başlandı! Bu ödemenin emsali yok!

Bu şekilde, en az 2 kişi olmak şartıyla ortak kredi çekmek mümkün hale geliyor.

Ziraat Bankası ortak konut kredisi başvuruları, bankanın şubelerinden yapılabiliyor. Başvuru yapan kişilerin kredi notlarının yüksek olması ve aylık gelirlerinin çekilecek olan krediyi karşılaması gibi kriterler aranıyor. Ortak konut kredisi için en az 2 kişinin bulunması yeterli oluyor. Ancak daha fazla kişiyle başvurmak, aylık taksitlerin daha da düşmesini sağlıyor.

Ortak konut kredisi için en az 2 kişi gerekiyor. Ancak daha fazla kişiyle kredi çekmek, aylık taksitleri daha da düşürüyor.

Ortak konut kredisinin faiz oranı nedir?

Ziraat Bankası ortak konut kredisi kampanyasında faiz oranı %3,49 olarak uygulanmaktadır.

Ortak konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, Ziraat Bankası şubelerinden yapılabiliyor. Başvuru yapan kişilerin kredi notlarının yüksek olması ve aylık gelirlerinin çekilecek krediyi karşılaması gerekmektedir.

Ortak konut kredisi ile ev sahibi olmak avantajlı mı?

Ortak konut kredisi, yüksek faiz oranlarına rağmen birden fazla kişi ile kredi çekerek ev sahibi olmayı daha kolay hale getirir. Aylık taksitler bölünerek daha düşük tutarlar ödenir.

Ortak konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gereklidir?

Başvuru için kimlik, gelir belgesi ve ikametgah gibi temel belgeler gerekmektedir. Banka, gerekli diğer belgeler hakkında detaylı bilgi verir.

Ziraat Bankası ortak konut kredisi ile hangi tür konutlar satın alınabilir?

Ziraat Bankası ortak konut kredisi ile hem sıfır hem de ikinci el konutlar satın alınabilir.