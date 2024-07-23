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2 milyon TL aylık 14 bin 191 TL taksitle verilmeye başlandı! Bu ödemenin emsali yok!

Son zamanlarda artan faiz oranları, özellikle asgari ücretle çalışan vatandaşların ev sahibi olma hayallerini zorlaştıran bir engel olarak öne çıkıyor. Bu sorunu çözmek amacıyla Ziraat Bankası, piyasada bir yenilik yaratarak ortak konut kredisi kampanyasını başlattı. Bu yeni kampanya, aynı konutu birden fazla kişinin birlikte satın almasını mümkün kılarken, taksit ödemelerinin de ortaklaşa yapılmasına olanak tanıyor. Böylece, yüksek faiz oranları nedeniyle ev sahibi olmakta zorlanan bireyler, mali yükleri paylaşarak ev sahibi olmanın kapısını aralıyor. Ziraat Bankası'nın bu öncü girişimi, krediye erişimdeki zorlukları hafifletmeyi ve daha geniş bir kesimin ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 11:18 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 11:18
2 milyon TL aylık 14 bin 191 TL taksitle verilmeye başlandı! Bu ödemenin emsali yok!

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Ziraat Bankası ortak konut kredisi kampanyası, artan faiz oranlarına rağmen ev sahibi olmayı kolaylaştıran bir çözüm sunuyor. Aynı evi birden fazla kişi satın alarak, aylık taksitleri ortaklaşa ödeyebilmek, özellikle asgari ücretle çalışanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Kredi başvurusunda dikkat edilmesi gereken en önemli kriterler ise başvuru yapan kişilerin kredi notları ve gelir durumlarıdır. Bu kriterlere uygun olan kişiler, Ziraat Bankası şubelerinden başvurularını yaparak ev sahibi olabilirler.

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Nedir ve Nasıl Çekilir?

Günümüzde artan faiz oranları, bankalardan kredi çekerek ev sahibi olmayı neredeyse imkansız hale getirdi. Özellikle asgari ücretle çalışanlar için kredi onayı almak oldukça zorlaştı. Bu süreçte, Ziraat Bankası devreye girerek ortak konut kredisi kampanyasını başlattı. Ziraat Bankası ortak konut kredisi, aynı evi birden fazla kişinin satın almasına ve taksitlerini ortaklaşa ödemesine olanak tanıyor.

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Kampanyası

Konut Kredisi Detayları

Ziraat Bankası ortak konut kredisi kampanyasında aylık faiz oranı %3,49 olarak belirlenmiş durumda. 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksit tutarı bu faiz oranıyla 70 bin 956 TL olarak hesaplanıyor. Ancak bu krediyi birden fazla kişi çekerse, aylık taksit tutarı kişi sayısına göre bölünüyor.

Ortak Konut Kredisi Hesaplaması

  • 2 kişi ortak kredi çekerse, kişi başı aylık taksit 35 bin 478 TL,
  • 3 kişi ortak kredi çekerse, kişi başı aylık taksit 23 bin 653 TL,
  • 4 kişi ortak kredi çekerse, kişi başı aylık taksit 17 bin 739 TL,
  • 5 kişi ortak kredi çekerse, kişi başı aylık taksit 14 bin 191 TL,
  • 7 kişi ortak kredi çekerse, kişi başı aylık taksit 10 bin 136 TL oluyor.

Bu şekilde, en az 2 kişi olmak şartıyla ortak kredi çekmek mümkün hale geliyor.

Konut Kredisi Başvuru Süreci

Başvuru Koşulları ve Kriterler

Ziraat Bankası ortak konut kredisi başvuruları, bankanın şubelerinden yapılabiliyor. Başvuru yapan kişilerin kredi notlarının yüksek olması ve aylık gelirlerinin çekilecek olan krediyi karşılaması gibi kriterler aranıyor. Ortak konut kredisi için en az 2 kişinin bulunması yeterli oluyor. Ancak daha fazla kişiyle başvurmak, aylık taksitlerin daha da düşmesini sağlıyor.

Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları

  • Daha düşük aylık taksitler: Birden fazla kişiyle kredi çekmek, aylık taksitlerin daha düşük olmasını sağlar.
  • Ev sahibi olma imkanı: Yüksek faiz oranlarına rağmen, ortak kredi ile ev sahibi olmak mümkün hale gelir.
  • Esnek ödeme planı: Ortak kredi, kişilerin ödeme planlarını daha esnek hale getirir.

Dezavantajları

  • Kredi notu gereksinimi: Tüm başvuru yapan kişilerin kredi notlarının yüksek olması gerekir.
  • Gelir yeterliliği: Ortakların toplam gelirlerinin kredi tutarını karşılaması gerekmektedir.
  • Sorumluluk paylaşımı: Ortaklar arasında ödeme sorumluluğu paylaşılır, bu da olası ödeme sorunlarında ortakların birbirine karşı sorumlu olmasını gerektirir.

Ortak konut kredisi için en az 2 kişi gerekiyor. Ancak daha fazla kişiyle kredi çekmek, aylık taksitleri daha da düşürüyor.

Ortak konut kredisinin faiz oranı nedir?

Ziraat Bankası ortak konut kredisi kampanyasında faiz oranı %3,49 olarak uygulanmaktadır.

Ortak konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, Ziraat Bankası şubelerinden yapılabiliyor. Başvuru yapan kişilerin kredi notlarının yüksek olması ve aylık gelirlerinin çekilecek krediyi karşılaması gerekmektedir.

Ortak konut kredisi ile ev sahibi olmak avantajlı mı?

Ortak konut kredisi, yüksek faiz oranlarına rağmen birden fazla kişi ile kredi çekerek ev sahibi olmayı daha kolay hale getirir. Aylık taksitler bölünerek daha düşük tutarlar ödenir.

Ortak konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gereklidir?

Başvuru için kimlik, gelir belgesi ve ikametgah gibi temel belgeler gerekmektedir. Banka, gerekli diğer belgeler hakkında detaylı bilgi verir.

Ziraat Bankası ortak konut kredisi ile hangi tür konutlar satın alınabilir?

Ziraat Bankası ortak konut kredisi ile hem sıfır hem de ikinci el konutlar satın alınabilir.

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