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Ticaret Bakanlığı'ndan 466 firmaya dahilde işleme izin belgesi

Ticaret Bakanlığı'nın, haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri yayımlandı. Buna göre 466 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi. 3 hariçte işleme izin belgesi, 27 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 10:14 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 10:14
Ticaret Bakanlığı’ndan 466 firmaya dahilde işleme izin belgesi

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Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 466 firma için izin belgesi düzenledi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığı'nın, haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

466 FİRMAYA DAHİLDE 3 FİRMAYA HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ

Buna göre, geçen ay 466 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 3 hariçte işleme izin belgesi, 27 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 29 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

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