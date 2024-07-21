İş öğrenen gence ayda 18.702 TL

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile gençler iş tecrübesi kazanırken, harçlık da alıyor, ardından da istihdam kapısı açılıyor. İşveren de bu programlar ile işe alacağı kişiyi işbaşında yetiştirme ve doğru personel bulma olanağına kavuşuyor. İŞKUR verilerine göre; bu yılın ilk yarısında 6 bin 942 iş başı eğitim programı düzenlendi. Bu programlardan faydalanan kişi sayısı da 31 bin 93 kişiye ulaştı. Programlar devam ederken, katılımcılar günlük ödeme alıyor. Bu ödeme iş arayan statüsündeki vatandaşlar için 653,93, lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrenciler için 490,95, diğer öğrenciler için 653,93, işsizlik ödeneği alanlar için 326,97, geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda ise 719,32 lira seviyesinde bulunuyor. İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6, diğer sektörlerde 3 ay sürüyor. Geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenen programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. İşbaşı eğitim programları, günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla planlanabiliyor.

SAĞLIK PRİMİ İŞKUR'DAN

İmalat sektöründe düzenlenen programa katılan genç günlüğü 653,93 liradan ayda (26 gün) 17 bin 2 lira alabiliyor. 6 ayda ödenen toplam harçlık ise 102 bin 13 lirayı buluyor. Geleceğin mesleklerindeki programlara katılanlar ise günlüğü 719,32 liradan ayda 18 bin 702 lira ödeme alabiliyor. Gencin 9 ayda alacağı toplam harçlık 168 bin 320 liraya ulaşıyor. Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primini İŞKUR ödüyor.