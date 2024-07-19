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Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek YUVAM adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesine yönelik adımlarına YUVAM hesaplarına ilişkin düzenleme ile devam etti. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında olduğu gibi YUVAM hesapları için de faiz oranı alt sınırı, politika faizinin yüzde 70'ine indirildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 00:44 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 00:44
Resmi Gazete’de yayımlandı! Merkez Bankası’ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek YUVAM adımı

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TCMB'nin, "Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında olduğu gibi YUVAM hesapları için de faiz oranı alt sınırı, politika faizinin yüzde 70'ine indirildi. Ayrıca, vadelere göre ilave getiri oranları 2'şer puan azaltılarak 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli hesaplar için sırasıyla yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 ve yüzde 4 olarak belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, YUVAM hesapları, sadece yurt dışından transfer yoluyla ya da yurt dışından efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge karşılığında açılabilecek.

Merkez Bankasınca YUVAM hesapları için bankalara artık herhangi bir komisyon ödemesi yapılmayacak.

Değişiklikler, 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

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