Komisyonda, altıncı ve sonraki tespitlerde 100 bin lira olan ceza sınırı 65 bin liraya indirildi.Teklifteki diğer bazı düzenlemeler şöyle:



EYT ile emekli olanların aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde işverene sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırılacak.