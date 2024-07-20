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3.7 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine ay başın da ödeme! 12.500 TL için ilk adım tamam! Düzenleme ne zaman yasalaşacak?

En düşük emekli aylığı ödemesini 12 bin 500 liraya yükselten düzenleme komisyonda kabul edildi. Haftaya da Genel Kurul’a gelerek yasalaşacak.

Önder Yılmaz Önder Yılmaz takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 07:02 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 08:23
3.7 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine ay başın da ödeme! 12.500 TL için ilk adım tamam! Düzenleme ne zaman yasalaşacak?

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren vergi yasa teklifi kabul edildi.

Bütçeye 33.2 milyar lira ilave maliyet getirecek olan düzenlemenin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yasalaşması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından 3 milyon 703 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam farklarını ay başında alabilecek.

Komisyonda görüşmeler sırasında bazı cezaların üst sınırlarında indirime gidildi. Yasa teklifine göre ilk tespitte fatura kesilmemesinin cezası 10 bin lira olurken, daha sonraki tespitlerde bu ceza artıyor.

Komisyonda, altıncı ve sonraki tespitlerde 100 bin lira olan ceza sınırı 65 bin liraya indirildi.Teklifteki diğer bazı düzenlemeler şöyle:

EYT ile emekli olanların aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde işverene sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırılacak.

Yurt dışı çıkış harcı bedeli 150 liradan 500 liraya yükseltilecek.

Küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kârdan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi alınacak.

Kamu özel işbirliği şirketlerinden alınacak vergi ise yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılacak.

Doktorlar, diş hekimleri gibi serbest meslek kazancı ve restoran, kafe gibi ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatları tespit edilecek. Tespit edilen hasılatları ile beyanları arasında yüzde 20'yi aşan oranda uyumsuzluk olanlar izaha davet edilecek.


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