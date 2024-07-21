Gıda işletmelerinde ’Karekod’ dönemi başladı! Bakan İbrahim Yumaklı: Tüketiciler için güven kaynağı olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda işletmelerinin denetim durumunun takip edilmesine olanak tanıyan "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması"nın ilk örneğinin hayata geçirildiğini belirterek, "Umuyorum ki en kısa zamanda işletmelerin ekseriyeti uygulamayı hayata geçirmiş olacak. Bir tüketici olarak markete gittiğimde bu karekodu okutup, buranın en son ne zaman denetlendiğini gördüğümde bu benim için bir güven kaynağı olacak." dedi.
Bakan Yumaklı, AA muhabirine, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda işletmelerinin denetim durumunun takip edilmesine olanak tanıyan "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması"na ilişkin açıklama yaptı.Gıda güvenliğine ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, bakanlık olarak gıda güvenliğiyle ilgili uygulamaların en büyük destekçisinin Tarım Kredi Kooperatifleri olduğunu söyledi.
Bakanlık tarafından gıda işletmelerinin denetlenip denetlenmediğine dair oluşturulan karekod uygulamasının "Tarım Kredi Sıfır Marketi"nde hayata geçirildiğini bildiren Yumaklı, "Biz bütün vatandaşlarımızdan gıda üretimi, satışı yapan ve toplu tüketim yerlerinde bakanlığımızın denetim detaylarını gösteren bu karekodu aramalarını istirham ediyoruz." dedi.