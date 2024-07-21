15 bin ev teslim ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki deprem konutlarının teslim tarihlerini açıkladı. Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Bakan Kurum, "10 gün sonra yani Temmuz ayı sonunda 15 bin, Ağustos'ta 20 bin deprem konutumuzu süratle tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle depremzedelere anahtar teslimlerinin yapılacağını söyleyen Kurum, şöyle konuştu:

HER AY 25 BİN KONUT

"Onların mutluluklarına hep birlikte şahitlik edeceğiz. İnşallah her ay 25 bin konutumuzun teslimi ile birlikte etap etap konutlarımızı tamamlayacağız ve bu projelerimizi sözlerimizi tutmak suretiyle gerçekleştirmiş olacağız." Yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslim edilmiş olacağını aktaran Kurum, şöyle devam etti: "Bazı konutlarımızı bitirdik, vatandaşlarımıza teslim ettik. Burada hayatlar başladı. Burada mutluluklar başladı. Burada huzur ve güven içerisinde vatandaşlarımız oturmaya başladı. İnşallah şimdi kalan konutlarımızı ve iş yerlerimizi de tamamlayacağız.