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Tüketiciye çok yönlü koruma

Meclis’e taşınan teklifle doğrudan satış yeniden düzenlenirken, aldatıcı reklamlara verilen cezalar artırılıyor. e-ticarette de yeni düzenleme geliyor.

Zübeyde Yalçın Zübeyde Yalçın takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 07:02
Tüketiciye çok yönlü koruma

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AK Parti, 2 milyon kişinin faaliyet gösterdiği ve 10 milyar liralık büyüklüğe sahip doğrudan satış sistemlerini yeniden düzenleyen, aldatıcı reklamlara verilen cezaları artıran teklifi TBMM Başkanlığı'na sundu. Meclis tatile girmeden yasalaştırılması öngörülen teklif şu değişiklikleri içeriyor:

◗ Doğrudan satış şirketlerine sermaye şirketi olma zorunluluğu getirilecek. Doğrudan satış sistemi, elde edilen geliri sisteme yeni doğrudan satıcılar kazandırmak yerine mal veya hizmetin tüketicilere satışı esası üzerine kurulacak. Doğrudan satıcılardan, sisteme dahil olmaları veya sistemde kalmaları için paket, ücret, aidat ve benzeri isimler altında herhangi bir bedel veya borç altına sokan belge alınamayacak.

◗ AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin gerekçesini anlatırken "Büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan ve yaklaşık 2 milyon kişinin gelir elde etmek için faaliyette bulunduğu, ekonomik büyüklüğü 10 milyar lirayı aşan doğrudan satış sistemlerini düzenleyerek hem tüketicilerimize hem de gelir elde etmek isteyen doğrudan satıcılarımıza daha etkin koruma sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

◗ Rekabet Kurulu'nun aldatıcı reklam ve ticari uygulamalara verdiği 5 bin liralık cezanın alt sınırı 60 bin, üst sınırı 600 bin lira olarak uygulanacak. Aykırılık ülke genelinde gerçekleşmişse 600 bin ila 6 milyon lira arasında ceza verilebilecek. Gayrisafi gelirin bildirilmediği veya yanlış bildirildiği durumlarda ön ödemeli konut satışlarında 6 milyon lira ceza uygulanacak. Aldatıcı reklamların yerel veya ülke genelinde yayın yapan televizyonlar aracılığı yayınlanması durumunda, 1 milyon 100 bin liradan 22 milyon 100 bin liraya kadar para cezası verilecek.

◗ Yurt içinden yurt dışına e-ticaret yoluyla ihracat yapanların lisans ücretlerinin hesaplanmasında indirim uygulanacak.

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