Kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesi geçen hafta yüzde 2.5 ve 48 milyar 929 milyon liralık azalışla 1 trilyon 942 milyar 615 milyon liraya gerilerken, söz konusu düşüş 2 Şubat haftasından bu yana en güçlü azalışa işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili paylaşım yaptı: "TL'ye güven artıyor. KKM stoku, TL bazında zirvesi olan geçen yıl Ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1.5 trilyon lira azaldı. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak Ağustos'tan itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz."

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