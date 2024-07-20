Kitap faturasına iade yolu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) özel okullarda ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının kullanılacağına ilişkin yönetmeliğine rağmen, bazı okullarda velilere şok faturalar çıkarıldı. Kimi okullar, yeni eğitim yılı öncesinde velilerden yardımcı kaynak, İngilizce kitabı gibi adlarla 40-50 bin liraya varan oranda ücret talep etmeye başladı. Duruma tepki gösteren veliler; Bakanlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve CİMER'e başvurup şikayette bulundu. Veli- Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci, "Kayıtlar başlar başlamaz özel okullar, kaynak kitapları, İngilizce kitapları ve diğer masraflar için fahiş fiyatlar istedi. Zaten özel okul ücretleri de yüksek. 200 bin ile 1 milyon lira arasında değişiyor" dedi. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk de "Hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel öğretim kurumları yönetmeliği, hem de Tüketicinin Koruması Hakkındaki Kanun'un 6'ncı maddesi bize diyor ki 'Bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satışına bağlanamaz.' Yani veliler öğrencilerini özel okula gönderiyor diye bu ücretleri ödemek zorunda değil" diye konuştu. Öztürk, kitapların, kırtasiyelerin, kıyafetlerin, servis ücretlerinin alınmasının velilerin tercihine bağlı olduğunu kaydederek, "Velilerimiz, çocuklarının herhangi bir şekilde mobbinge maruz kalmaması adına bu ücretleri maalesef ödemek durumunda kalıyor" ifadesini kullandı.

10 YIL SÜRENİZ VAR

Velilerin şikayetlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na, İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine, CİMER'e, Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletebileceğini söyleyen Öztürk, velilere şu uyarılarda bulundu: "Herhangi bir şekilde talep etmedikleri bir ücretle karşılaştıklarında ellerinde yazılı bir delil olması için, okul yönetimine 'Biz böyle bir talepte bulunmuyoruz. Kitap ücretlerini bahsettiğiniz şekilde ödemek istemiyoruz. Sizin anlaşmış olduğunuz servisleri kullanmak istemiyoruz' tarzında bir metin gönderirlerse ellerinde delil olarak bulunur ve öğrencileri mezun olmuş olsa bile 10 yıl geriye dönük şekilde dava açarak bu ödemiş oldukları ücretleri alabilirler."