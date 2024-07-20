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Emekliye en az 2.846 TL zam farkı

Zamlı maaşlarını almaya başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3.7 milyonu taban aylık farkı için gün sayarken, bir fark ödemesi de 2 milyon memur emeklisine yapılacak. Memur emeklilerine yüzde 19.31 zamla oluşan fark yatırılacak. Kimileri 1, kimileri 3 aylık fark alacak

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 07:02
Emekliye en az 2.846 TL zam farkı

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Yaklaşık 16 milyon emeklinin geliri Temmuz zammıyla artıyor. Önce zam oranları belli oldu. Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24.73, memur emeklilerinde yüzde 19.31 çıktı. Ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesini 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten teklif Meclis'e taşındı. Temmuz maaş ödemeleri SSK emeklileriyle başlarken, haftaya da Bağ-Kur emeklileri paralarını alacak. Meclis'teki taban aylık düzenlemesinin yasalaşmasıyla da 3.7 milyon SSK ve Bağ-Kur'luya fark ödemesi söz konusu olacak.

GÖZLER TARİHTE
Memur emeklilerinde ise aylıklar ay başında yatırılıyor. Maaşını aylık alanlar Temmuz'un 1'i ile 5'i arasında maaşını zamsız olarak aldı. Yüzde 19.31 artışla oluşan zam farkı önümüzdeki günlerde ödenecek. Ödeme takvimini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Tabii memur emeklilerinin tamamı aylık maaş almıyor. Bazı emekliler de üçer aylık dönemler halinde ödemelerini cebine koyuyor. Maaşını üçer aylık halinde alanlara da maaş dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek. Aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında; aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 'Mayıs-Haziran- Temmuz' döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında; 'Haziran-Temmuz- Ağustos' döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında; 'Temmuz- Ağustos-Eylül' döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.

3 AYLIK ALAN DA VAR
Yüzde 19.31'lik Temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 14 bin 741 lira 51 kuruştan 17 bin lira 566 bin 10 kuruşa çıktı. En düşük maaşta 2 bin 846 lira 59 kuruş artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 2 bin 846 lira 59 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 8 bin 539 lira 77 kuruş ödeme yapılacak.

Aylıklarını Temmuz zammı yansıtılmadan alan memur emeklilerine bu nedenle bir fark ödemesi yapılacak.

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