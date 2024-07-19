Üniversite sınavı sonuçları açıklandı: Yıldız meslekler belli oldu!

Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, sıra tercihlere geldi. Adaylar tercihlerini 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapabilecek. En fazla 24 tercihte bulunabilecek gençler şimdiden araştırmalara başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2023' bülteni de bu açıdan gençlere yol gösterecek. Buna göre;

2.3 AYDA İSTİHDAM

- Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2022'de yüzde 75.1 iken, 2023'te yüzde 75.6 olarak gerçekleşti. Bu oran ön lisans mezunlarında ise yüzde 67.3'ten 67.7'ye yükseldi.



- Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2022'de 15 ay iken, 2023'te 14.4 ay oldu. Ön lisans mezunlarında da bu süre 16.8 aydan 15.9 aya geriledi.



- Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler, dil ve konuşma terapisi (2.3 ay), tıp (4.2 ay), özel eğitim öğretmenliği (4.2 ay), eczacılık (5.5 ay) ile ebelik (7.3 ay) oldu. Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk 5 eğitim ve öğretim alanı, sağlık ve refah (8.7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11.6 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11.9 ay), eğitim (12.1 ay) ile hizmetler (13.5 ay) olarak gerçekleşti.

MÜHENDİS HAKİMİYETİ

- Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölümün sırasıyla pilotaj, matematik mühendisliği, uçak mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği olduğu görüldü.



- Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölüm, perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı olarak sıralandı.

KAZANÇTA İLK 25

Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümleri şöyle:

- Pilotaj

- Matematik müh.

- Uçak mühendisliği

- Kontrol ve otomasyon mühendisliği

- Gemi makineleri işletme mühendisliği

- Havacılık ve uzay mühendisliği

- Havacılık elektroniği

- Uçak bakım-onarım

- Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği

- Elektronik ve haberleşme mühendisliği

- Elektronik müh.

- Deniz ulaştırma işletme mühendisliği

- İşletme mühendisliği

- Bilgisayar müh.

- Petrol ve doğal gaz müh.

- Yazılım mühendisliği

- Elektrik mühendisliği

- Bilişim sistemleri müh.

- Bilişim ve teknolojileri

- Endüstri mühendisliği

- Fizik mühendisliği

- Ekonomi

- Elektronik öğretmenliği

- Elektrik-elektronik müh.

- Tıp



YAPAY ZEKA OKULU

Üniversite adayları, bu yıl ilk kez açılan yapay zeka, yapay zeka çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri alanlarıyla ilgili bölümleri de tercih edebilecek. Bu alanlarda 2'si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açıldı. Lisans seviyesinde yeni bölümler 'Veri Bilimi ve Analitiği' ile 'Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi' oldu.