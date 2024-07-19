Merkez Bankası tüm zamanların rezerv rekorunu kırdı: 153 milyar 796 milyon dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artışla 153 milyar 796 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.





TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 12 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 614 milyon dolar artışla 94 milyar 345 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Temmuz'da 89 milyar 731 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.