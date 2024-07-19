Kamuda tasarruf tedbirlerinin yasal altyapısı tamam! Üst sınırı aşan ödemeler bütçeye aktarılacak

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Genel Kurulda, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, iki gün süren görüşmelerin ardından dün kabul edilerek yasalaştı. HEDEF VERİMLİLİĞİN SAĞLANMASI

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin yeni uygulamalara ve düzenlemelere gidilecek. Kanunla, kamu harcamalarında verimliliğin ve kontrolün sağlanması hedeflenecek.



Kanuna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca izlenmesi ve denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında tabi oldukları mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak. Sonuçları idarelerce Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.





Özel veya kamu ayırımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek.



Bu kapsamda, yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı, 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.