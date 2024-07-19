SGK otomatik maaş bağlayacak! 10 ila 15 yıl primi dolan şipşak emekli

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Günümüz çalışma hayatında, herkesin hayali belirli bir süre sonra rahat bir emeklilik dönemine adım atmak. Ancak, herkes için gerekli prim günlerini tamamlamak mümkün olmayabiliyor. Bu noktada devreye 'kısmi emeklilik' giriyor; sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl gibi daha az primle emeklilik mümkün hale geliyor.

10 Yıl Primle Emeklilik: Kimler Yararlanabilir? 10 yıl prim ödemiş bireyler için kısmi emeklilik kapısı aralanıyor. Bu imkândan faydalanmanın ilk şartı 8 Eylül 1999 tarihi veya öncesinde sigortalı olmak.