SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SGK otomatik maaş bağlayacak! 10 ila 15 yıl primi dolan şipşak emekli

Bazı düzenlemeler emeklilik yaşını beklemeden prim gün sayısını tamamlayan sigortalılara yönelik bir avantaj sunuyor. Bu uygulama, sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen şartlar doğrultusunda farklı sürelerde prim ödeyerek emeklilik hakkı tanıyor. Bazı sigortalılar için 10 yıl, bazıları için 12.5 yıl, bazıları için ise 15 yıl prim ödemesi yeterli olabiliyor. Kısmi emeklilik formülü, sigortalıların daha kısa sürede emekli olabilmesi için bir fırsat sağlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 21:40 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 21:40
SGK otomatik maaş bağlayacak! 10 ila 15 yıl primi dolan şipşak emekli

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Günümüz çalışma hayatında, herkesin hayali belirli bir süre sonra rahat bir emeklilik dönemine adım atmak. Ancak, herkes için gerekli prim günlerini tamamlamak mümkün olmayabiliyor. Bu noktada devreye 'kısmi emeklilik' giriyor; sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl gibi daha az primle emeklilik mümkün hale geliyor.

10 Yıl Primle Emeklilik: Kimler Yararlanabilir?

10 yıl prim ödemiş bireyler için kısmi emeklilik kapısı aralanıyor. Bu imkândan faydalanmanın ilk şartı 8 Eylül 1999 tarihi veya öncesinde sigortalı olmak.

İkinci önemli kriter ise SSK'lı olmak. Kadınlar için 50, erkekler için ise 55 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Emeklilik yaşı, 3 şartın hangisi en son tamamlanmışsa, o tarihe göre belirleniyor ve yaş şartı 58'e kadar çıkabiliyor.

Tarım İşçileri İçin Özel İmkan

Tarım işçileri, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi sayesinde, 15 yıllık sigortalılık ve 3600 prim günü koşullarını sağladıklarında, yaş sınırı olmaksızın emekli olabiliyor.

1984'te tarım çalışanlarına verilen sosyal sigorta hakkı, 2008'deki sosyal güvenlik reformu ile son bulsa da, bu tarihten önce hak kazananlar için emeklilik imkânı devam ediyor.

12.5 Yıl Primle Emeklilik: Gerekenler Neler?

SSK'lıların, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası sigorta girişli olmaları durumunda, kısmi emeklilik için gerekli prim günü 4500'e yani 12.5 yıla çıkıyor.

Emeklilik için gerekli diğer şartlar ise 25 yıldır sigortalı olmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmuş olmak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde Türk ordusundan gövde gösterisi
Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar
Terör devleti İsrail, Yemen’de bulunan Hudeyde Limanı’ndaki yakıt depolarını vurdu
İngiltere endişeli | Tottenham Boys çetesi lideri İzzet Eren Moldova’da infaz edilmişti! Soğukkanlı tetikçi ilk kez görüldü
Youssef En-Nesyri neden Fenerbahçe’ye imza atmıyor? Cevabı belli oldu...
İstanbul’da nem bunlattı: Vatandaşlar sahillere koştu
Başkan Erdoğan’ı duygulandıran hediye: Annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte...
Mutluyuz gururluyuz: Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı
Beşiktaş’tan transferde 4’üncü yıldız: Ciro Immobile sonrası sıra onda! Trabzonspor ile kıran kırana yarış...
Rumların zulmü bu belgelerde... Arşiv açıldı: Kıbrıs Barış Harekatı için devlet böyle alarma geçti
Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs’ta birlik mesajı: Yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz
Dünyada dijital kıyamet! Sistemler çöktü! Uçuşlar aksadı... Sorun çözüldü mü? Nedir bu Microsoft ve CrowdStrike krizi?
Konya’da muhtar swinger partisinde tanıştığı kadının kızını istismar etti! İfadeler ortaya çıktı! Detaylar korkunç
Galatasaray’da bir transfer daha bitiyor! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’u kıskandıracak hamle geliyor...
EMEKLİYE EN AZ 2 BİN 846 TL | 2 milyon kişinin banka hesabına yatacak! Zam farkı ödemeleri ne zaman? Kim, ne alacak?
SON DAKİKA