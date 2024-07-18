4500-5400-7200 günle 6 sene erken emeklilik! Eksik gün prim dezavantajı olana müjde

Düzenlemeler pek çok kişinin emeklilik planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Erken emeklilik özellikle uzun yıllar çalışmış ve yıpranmış bireyler için hayati önem taşıyor. Bu yeni düzenlemeler, hem mevcut şartları daha iyi anlamayı hem de emeklilik için en uygun zamanlamayı belirlemeyi gerektiriyor.