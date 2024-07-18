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Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi!

Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Yürürlüğe girme tarihi ise 1 Eylül 2024 yerine 1 Ocak 2025 olarak değiştirildi.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 22:30 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 23:37
Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifi TBMM’de kabul edildi!

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Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Yasa, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi.

AK Parti'nin hazırladığı 31 maddelik düzenleme ile, tasarruf tedbirlerine uymayanlara cezai işlem uygulanacak. Soruşturma açma ve cezai müeyyidenin belirlenmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tam yetkili olacak.

Düzenleme ile ekonomik ömrünü dolduran veya ihtiyaç fazlası olan taşıtların satışı ve tasfiyesi ile ekonomiye katkı sağlanacak. Düzenleme ile ekonomik ömrünü dolduran veya ihtiyaç fazlası olan taşıtların satışı ve tasfiyesi ile ekonomiye katkı sağlanacak.

KAMU ARAÇLARININ TASFİYESİ
Ayrıca her bakanlık kendi kontrol mekanizmasını geliştirecek. Disiplin sürecinin izlenmesinin ardından sonuçlar Cumhurbaşkanlığı ile paylaşacak.

Düzenleme ile ekonomik ömrünü dolduran veya ihtiyaç fazlası olan taşıtların satışı ve tasfiyesi ile ekonomiye katkı sağlanacak. Hibrit elektrikli araçların ÖTV oranlarında da değişiklik yapılacak.

Deprem bölgesine özel düzenlemeDeprem bölgesine özel düzenleme

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL DÜZENLEME
Deprem bölgesindeki illerde nüfus kaybının hizmete olumsuz yansımaması için adım atılacak. Asrın felaketinden etkilenen 11 ilde bütçe hesaplamaları yapılırken 2023 yılı nüfusları baz alınacak.

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