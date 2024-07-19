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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu! TL'ye güven artıyor KKM azalıyor: Yüzde 51,2 seviyesini gördü

Son dakika haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "TL'ye güven artıyor, KKM azalıyor diyerek" yaptığı paylaşımda, "KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı. KKM’nin payı azalırken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı" dedi.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 15:33 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 15:59
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu! TL’ye güven artıyor KKM azalıyor: Yüzde 51,2 seviyesini gördü

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi mesafe aldıklarını belirterek, KKM stokunun 47 haftada 1,5 trilyon TL azaldığını açıkladı.



Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TL'ye güven artıyor. Programımızın önemli amaçlarından biri olan KKM hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldık. Ekonomide dengelenme, dış kaynak girişinin hızlanması, portföy tercihlerinin TL'ye yönelmesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrar daha da güçlenmektedir. KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı. KKM'nin payı azalırken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor" ifadelerini kullandı.

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