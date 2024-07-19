Deniz çayırları korunacak

İş Bankası ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TÜDAV), deniz çayırlarının haritalanması, üzerindeki atıklardan temizlenmesi ve korunması amacıyla başlattığı projede ilk şamandıralar İstanbul Boğazı'nda yerleştirildi. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, "Denizler için çözüm geliştirmeye her zamankinden çok ihtiyaç var" dedi. TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk de "Proje kapsamında şamandıralara yerleştireceğimiz sıcaklık ölçüm cihazlarıyla düzenli elde edeceğimiz deniz suyu sıcaklığı verileri, iklim değişikliğinin etkilerini anlamamıza katkı sağlayacak" diye konuştu.

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