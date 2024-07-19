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Bankalar jet hızıyla duyuru yaptı! ATM'lerde yeni dönem başladı, para çekme işlemleri artık...

Ülkemizin finans sektöründe büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Ülkenin önde gelen yedi bankası ATM hizmetlerinde köklü bir değişim başlatmak üzere güçlerini birleştirdi. Bu ortak hareket hem işlem sürelerinin hızlandırılması hem de müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla gerçekleştiriliyor. Bankaların bu kapsamlı düzenlemesi ATM'lerdeki işlem sürecini önemli ölçüde hızlandıracak.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 16:52 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 16:52
Bankalar jet hızıyla duyuru yaptı! ATM’lerde yeni dönem başladı, para çekme işlemleri artık...

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Bankaların ortak aldığı kararlar, müşteri deneyimini zirveye taşımak amacıyla özenle tasarlandı. Bu iş birliği, özellikle ATM hizmetlerinde beklenen kalite ve hızı sağlamayı amaçlıyor. Artık müşteriler, bankaların ayrı ayrı sunduğu hizmetler yerine, tek bir ortak ATM ağı üzerinden işlem yapabilecekler.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Türkiye'nin en büyük yedi kamu bankası, müşteri memnuniyetini artırmak ve bankacılık hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla önemli bir adım attı.

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT, ATM hizmetlerini ortak bir platformda birleştirme kararı aldı. Bu stratejik ortaklık, finansal teknolojilerde önemli bir yenilik getiriyor.

Yeni geliştirilen "TAM" platformu, üye bankaların müşterilerine tek bir noktadan kapsamlı bankacılık işlemleri sunma imkanı verecek.

Para çekme, para yatırma ve bakiye sorgulama gibi temel işlemlerin yanı sıra, birçok ek bankacılık hizmeti de platform üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu sayede, müşteriler işlemlerini zaman ve mekan kısıtlaması olmadan hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecekler.

ATM AĞI GENİŞLİYOR

TAM platformu şu anda 81 ildeki 5.600 ATM ile hizmet veriyor. Ancak, platformun genişleme planları çerçevesinde üye bankaların ATM'lerinin sisteme dahil edilmesiyle toplamda 19 bin ATM'ye ulaşılması hedefleniyor. Bu genişleme, müşterilere daha geniş bir erişim imkanı sunacak ve ATM kullanımındaki kalite standartlarını artıracak.

Bu ortaklık, ekonomiye orta vadede yaklaşık 500 milyon dolarlık bir katkı sağlamayı öngörüyor. ATM'ler üzerinden yapılan işlemlerin artması, geleneksel şube bankacılığının işlem payını azaltacak ve operasyonel süreçlerin daha etkin yönetilmesine olanak tanıyacak.

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