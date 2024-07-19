Bankalar jet hızıyla duyuru yaptı! ATM’lerde yeni dönem başladı, para çekme işlemleri artık...

Bankaların ortak aldığı kararlar, müşteri deneyimini zirveye taşımak amacıyla özenle tasarlandı. Bu iş birliği, özellikle ATM hizmetlerinde beklenen kalite ve hızı sağlamayı amaçlıyor. Artık müşteriler, bankaların ayrı ayrı sunduğu hizmetler yerine, tek bir ortak ATM ağı üzerinden işlem yapabilecekler.
YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Türkiye'nin en büyük yedi kamu bankası, müşteri memnuniyetini artırmak ve bankacılık hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla önemli bir adım attı.
Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT, ATM hizmetlerini ortak bir platformda birleştirme kararı aldı. Bu stratejik ortaklık, finansal teknolojilerde önemli bir yenilik getiriyor.