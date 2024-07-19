Bankalar jet hızıyla duyuru yaptı! ATM’lerde yeni dönem başladı, para çekme işlemleri artık...

Yeni geliştirilen "TAM" platformu, üye bankaların müşterilerine tek bir noktadan kapsamlı bankacılık işlemleri sunma imkanı verecek.

Para çekme, para yatırma ve bakiye sorgulama gibi temel işlemlerin yanı sıra, birçok ek bankacılık hizmeti de platform üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu sayede, müşteriler işlemlerini zaman ve mekan kısıtlaması olmadan hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecekler.

ATM AĞI GENİŞLİYOR TAM platformu şu anda 81 ildeki 5.600 ATM ile hizmet veriyor. Ancak, platformun genişleme planları çerçevesinde üye bankaların ATM'lerinin sisteme dahil edilmesiyle toplamda 19 bin ATM'ye ulaşılması hedefleniyor. Bu genişleme, müşterilere daha geniş bir erişim imkanı sunacak ve ATM kullanımındaki kalite standartlarını artıracak.

Bu ortaklık, ekonomiye orta vadede yaklaşık 500 milyon dolarlık bir katkı sağlamayı öngörüyor. ATM'ler üzerinden yapılan işlemlerin artması, geleneksel şube bankacılığının işlem payını azaltacak ve operasyonel süreçlerin daha etkin yönetilmesine olanak tanıyacak.