Borsada rekor

Borsa İstanbul'da dün rekor rüzgarı esti. BIST 100 endeksi, yüzde 0.05 değer kazancıyla günü 11.139,46 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 11.252,11 puana taşıdı. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. Analistler, küresel pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

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