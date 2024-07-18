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Yine zirvede! Merkez Bankası rezervleri 153,8 milyar dolara yükseldi

Son dakika haberleri... Merkez Bankası rezervleri 153,8 milyar dolara yükseldi.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 14:51 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 15:45
Yine zirvede! Merkez Bankası rezervleri 153,8 milyar dolara yükseldi

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Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta yeniden artış kaydetti.

Merkez Bankası verilerine göre brüt rezervler geçen hafta 153,8 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta rezervler 148,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Net rezervler de 43,6 milyar dolardan 47,7 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervler tarafında ise hızlı toparlanma dikkat çekti.

18 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler 22,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 18,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

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